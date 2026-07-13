فيفا يقرر إبعاد حكم مباراة مصر والأرجنتين من مواجهات كأس العالم

كشفت تقارير صحفية عن استبعاد الفرنسي فرانسوا ليتكسير، حكم مباراة مصر والأرجنتين من مباريات كأس العالم المتبقية.

ووفقا لصحيفة “ليكيب” الفرنسية فإن هذا القرار ينطبق تلقائيًا على حكام الدول الأربعة التي بلغت الدور نصف النهائي وهي فرنسا وإسبانيا والأرجنتين وإنجلترا، لحماية الحكام من الضغوط الجماهيرية والإعلامية.

بقاء حكم الفيديو

ورغم خروج ليتكسير الذي قاد مباراة مصر والأرجنتين، وتوربان من حسابات إدارة المباريات داخل المستطيل الأخضر، إلا أن الحكم الفرنسي جيروم بريسارد سيبقى متاحًا للجنة الحكام بالفيفا للاستعانة به في الجولات المقبلة.

ويقتصر دور بريسارد، الذي تُوج بجائزة أفضل حكم في الدوري الفرنسي مؤخرًا، على التواجد في غرفة تقنية الفيديو (VAR) فقط، وهو الدور الذي تم تخصيصه له منذ انطلاق منافسات المونديال.