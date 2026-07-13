قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دموع الفرح.. إبراهيم حسن يبكي خلال تكريم الفراعنة باستاد القاهرة
صرف مكافأة نهاية الخدمة للصحفيين بالمؤسسات القومية .. غدا
صلاح ومرموش| أبرز غيابات نجوم المنتخب عن حفل التكريم بإستاد القاهرة
تفاصيل خطة التعليم للسيطرة على المدارس الدولية وضمان إنضباطها| ماذا قرر الوزير؟
دموع إبراهيم حسن تخطف الأنظار خلال احتفالية تكريم منتخب مصر بعد إنجاز المونديال
جوتيريش: الصراعات وأزمة المناخ تُبعد العالم عن تحقيق أهداف التنمية المستدامة
بعد ظبط نوى بلح وبسلة .. كيف تفرق بين البن الأصلى والمغشوش
الجيش الروسي يستهدف سفينتي شحن للقوات الأوكرانية في أوديسا
بيشربوا مخدرات فى الشارع .. القبض على الفتاتين أبطال فيديو الإسكندرية
100 مليون شكرًا | أبناء نجوم المنتخب يتألقون في الغناء مع تامر حسني
بعد قرار وقف محامية سوهاج .. النقابة تحسم موقفها من أزمة هيبة المهنة
حر وشبورة ورياح.. خريطة الظواهر الجوية المتوقعة غدًا الثلاثاء
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

الطابق الثالث عشر غير مرخص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب حريق عقار بطريق أسيوط_ سوهاج

النيابة الإدارية تكشف أسباب حريق عقار بطريق أسيوط_
النيابة الإدارية تكشف أسباب حريق عقار بطريق أسيوط_
إسلام دياب
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية أنه حيال ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اندلاع حريق بأحد العقارات الكائنة بطريق أسيوط -سوهاج وعقب إخطار النيابة المختصة بالواقعة، قامت المستشارة نهى الشقويري مديرة النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبدالعال فرج، وعضوية كلًا من المستشار محمد البهنساوي، والأستاذ عبد الله سلطان رئيس النيابة، والأستاذ إبراهيم راضي وكيل أول النيابة،  والأستاذة نورهان رجب وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث، وبرفقتهم مدير المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير رخص البلديات بمديرية الإسكان، ومدير الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، ونائب رئيس حي شرق وقوة تأمين من وزارة الداخلية.

وقد تبين من المعاينة أن العقار -محل الحادث- يتكون من طابق أرضي وأربعة عشرة طابقًا متكررًا بالإضافة لسطح علوي، صادر له ترخيص بالبناء حتى الطابق الحادي عشر، وأن الحريق قد اندلع بالطابق الثالث عشر – غير المرخص- وامتدت النيران وطالت عددًا من الطوابق الأخرى، وفور وقوع الحادث تواجد اللواء محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية للمحافظة، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية، وقد أسفر الحادث عن وقوع تلفيات بالممتلكات، إلى جانب حدوث حالات اختناق لبعض المواطنين الذين تم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية وخرجوا عقب استقرار حالتهم الصحية.
وعقب انتهاء المعاينة أمرت النيابة بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج للوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من ديوان عام محافظة سوهاج للوقوف على مدى استيفاء العقار للتراخيص والاشتراطات القانونية وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الطوابق المخالفة، وبيان مدى تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقار والمباني المجاورة.
 

النيابة الإدارية التواصل الاجتماعي النيابة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الذهب

تراجع 900 جنيه عن أعلى مستوياته..سعر الذهب اليوم

الدواجن

تحذير عاجل للمواطنين بشأن هذا النوع من الدواجن.. والكيلو يسجل 65 جنيها

أسعار الذهب اليوم الاثنين

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 يتراجع والجنيه الذهب يخسر 360 جنيها

ارشيفية

اعرف هتقبض كام..موعد صرف مرتبات يوليو 2026 بالزيادة الجديدة

ترامب

ترامب يفجر مفاجأة : أرجح 90% مقتل مجتبى خامنئي

حسن شحاته

رسالة مفاجئة من حسن شحاتة بشأن مشاركة الأهلي أفريقيًا

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء

خطأ شائع في المسح على الجورب يبطل الوضوء .. الإفتاء تحذر منه

معتمد جمال

الزمالك يوجه الشكر لمعتمد جمال.. والإعلان عن المدير الفني الجديد خلال 48 ساعة

ترشيحاتنا

استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر موقع التضامن

استعلام تكافل وكرامة 2026 بالرقم القومي عبر موقع التضامن

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من أجواء حارة رطبة نهارا مائل للحرارة ليلا

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من أجواء حارة رطبة نهارًا مائلة للحرارة ليلا

فوائد الابتعاد عن المشكلات الاجتماعية ... تعزز صحتك النفسية وتمنحك راحة البال

فوائد الابتعاد عن المشكلات الاجتماعية.. تعزز صحتك النفسية وتمنحك راحة البال

بالصور

رسوم الاتحاد الأوروبي تدفع شركات السيارات لإعادة إنتاج المركبات الكهربائية داخل أوروبا

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

لو مستعجلة .. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة

لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط
لو مستعجلة.. حضري مكرونة الفريدو الكريمية في 20 دقيقة فقط

تحذير جديد .. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين
تحذير جديد.. عادة يفعلها الملايين أثناء النوم قد تسبب الحساسية وجفاف الحلق والعينين

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط .. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة
الموجة الحارة تهدد مرضى الضغط.. أطباء يكشفون الفئات الأكثر عرضة للمضاعفات الخطيرة

فيديو

صورة لبعض من المقبوض علهيم

اعترافات الدهابة.. سلمنا نفسنا للجيش المصري وهنسافر بكره على السودان

صابر الرباعي

صابر الرباعي يفتتح الدورة الـ60 من مهرجان قرطاج الدولي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية الهنداوي

د. آية الهنداوي تكتب: السرقات العلمية.. جريمة تنهش جسد الجامعات

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بعد انتهاء قمة الناتو.. الحلف يواجه تحديا جديدا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب : للكلمة ثمن

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وزير الثقافة القادم..!

د. جمال القليوبي - أستاذ هندسة البترول والطاقة

فاتورة حرب اللا اتفاق بين أمريكا وإيران !! تدفعها اقتصاديات الخليج

المزيد