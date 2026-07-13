الطابق الثالث عشر غير مرخص.. النيابة الإدارية تكشف أسباب حريق عقار بطريق أسيوط_ سوهاج

أكد مركز الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية أنه حيال ما تم تداوله بالمواقع الإخبارية الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، بشأن اندلاع حريق بأحد العقارات الكائنة بطريق أسيوط -سوهاج وعقب إخطار النيابة المختصة بالواقعة، قامت المستشارة نهى الشقويري مديرة النيابة الإدارية بسوهاج القسم الثاني، بتكليف فريقٍ من أعضاء النيابة برئاسة المستشار عبدالعال فرج، وعضوية كلًا من المستشار محمد البهنساوي، والأستاذ عبد الله سلطان رئيس النيابة، والأستاذ إبراهيم راضي وكيل أول النيابة، والأستاذة نورهان رجب وكيل النيابة، بالانتقال لموقع العقار لإجراء المعاينة اللازمة والوقوف على ملابسات الحادث، وبرفقتهم مدير المتابعة الميدانية بديوان عام محافظة سوهاج، ومدير رخص البلديات بمديرية الإسكان، ومدير الصحة والسلامة المهنية بمديرية القوى العاملة بسوهاج، ونائب رئيس حي شرق وقوة تأمين من وزارة الداخلية.

وقد تبين من المعاينة أن العقار -محل الحادث- يتكون من طابق أرضي وأربعة عشرة طابقًا متكررًا بالإضافة لسطح علوي، صادر له ترخيص بالبناء حتى الطابق الحادي عشر، وأن الحريق قد اندلع بالطابق الثالث عشر – غير المرخص- وامتدت النيران وطالت عددًا من الطوابق الأخرى، وفور وقوع الحادث تواجد اللواء محافظ سوهاج والقيادات التنفيذية للمحافظة، وتم التعامل مع الحريق والسيطرة عليه من قِبَل قوات الحماية المدنية، وقد أسفر الحادث عن وقوع تلفيات بالممتلكات، إلى جانب حدوث حالات اختناق لبعض المواطنين الذين تم نقلهم لأحد المستشفيات لتلقي الرعاية الصحية وخرجوا عقب استقرار حالتهم الصحية.

وعقب انتهاء المعاينة أمرت النيابة بطلب تحريات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج للوقوف على أسباب الحريق، وتشكيل لجنة من ديوان عام محافظة سوهاج للوقوف على مدى استيفاء العقار للتراخيص والاشتراطات القانونية وبيان ما تم اتخاذه من إجراءات حيال الطوابق المخالفة، وبيان مدى تأثير الحريق على السلامة الإنشائية للعقار والمباني المجاورة.

