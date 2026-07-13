معاقبة عامل بالسجن المؤبد بالشروع فى قتل آخر بقنا

قضت محكمة جنايات قنا ، بمعاقبة عامل بالسجن المؤبد بتهمة الشروع في قتل آخر طعنا، أثناء سيره في الشارع بقنا.

صدر الحكم برئاسة المستشار مصطفى أحمد عبد العال وعضوية المستشارين مهاب عبد الحميد محمود وأبوبكر يسن بكر وأحمد عبد الرحيم هريدي، وحضور محمد عبدالرسول كريم وسكرتارية صلاح فراج و علاء سلوك و ممدوح تغيان.

ترجع وقائع القضية إلي عام 2025 ، عندما تلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا بمقتل حاتم.س. أثناء سيره في الشارع بطعنات من آلة حادة.

وتبين أن فيصل. أ، وراء ارتكاب الجريمة، وتمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وأحيل إلى النيابة العامة والتى وجهت له تهمة الشروع فى القتل.

وأحيلت القضية برقم 1253 لسنة 2025 إلي محكمة جنايات قنا والتي عاقبت المتهم بالسجن المؤبد.