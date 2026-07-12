إصابة 3 طالبات ثانوي بحالات إغماء أثناء امتحان الرياضيات البحتة بلجان قنا

أصيبت 3 طالبات ثانوية عامة بقنا، بحالات إغماء أثناء أداء امتحان مادة الرياضيات البحتة في 3 لجان بنجع حمادي وبندر قنا، وجرى نقلهم إلى المستشفيات لتلقى الإسعافات اللازمة.وتلقت غرفة العمليات بقنا، إخطارًا يفيد بإصابة 3 طالبات بحالات إغماء، أثناء أداء الامتحان، ما استدعى نقلهن إلى المستشفى، وتحررت المحاضر اللازمة.



وتبين بعد الفحص إصابة طالبتين في لحنتين مختلفتين بنطاق مركز بنجع حمادي، وإصابة طالبة ثالثة بلجنة في مدينة قنا ، وجرى نقلهن إلى مستشفى نجع حمادي ومستشفى قنا الجامعى.



وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فيما تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.