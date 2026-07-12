داخل نظارة وعلب سجائر.. ضبط 10سماعات غش بحوزة طلاب ثانوية عامة بلجان قنا

تمكن القائمون على إجراءات التفتيش بلجان الثانوية العامة في محافظة قنا، اليوم الأحد، من ضبط 10 سماعات غش إلكترونية بحوزة الطلاب قبل دخول لجان الامتحانات.



وجاءت المضبوطات داخل علب سجائر ومناديل ومروحة صغيرة ونظارة، خلال تفتيش الطلاب قبل دخولهم مقر اللجنة، ضمن خطة تأمين وتنظيم اللجان بهدف إحكام السيطرة على اللجان ومنع أي وسائل قد تستخدم في أعمال الغش.

جرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بحق الطلاب المخالفين، مع استمرار أعمال التفتيش والتأمين بجميع لجان الثانوية العامة على مستوى المحافظة.



وتشهد لجان الثانوية العامة بقنا، إجراءات مشددة من قبل القائمين على تفتيش الطلاب والطالبات، في إطار خطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لتشديد الرقابة على اللجان، ومنع كافة صور الغش الإلكتروني، بما يضمن توفير مناخ امتحاني آمن ومنظم، وتحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.

فينا تواصل الأجهزة المعنية بمحافظة قنا تنفيذ خطط التأمين والتنظيم داخل وخارج اللجان، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب طوال فترة الامتحانات.



جدير بالذكر أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحانات هذا العام يبلغ 20 ألفاً و202 طالب وطالبة، يؤدون امتحاناتهم بالنظامين القديم والجديد موزعين على 45 لجنة امتحانية بمختلف مراكز المحافظة، من بينها لجنة واحدة مخصصة للطلاب المكفوفين.

كما تم إعداد وتجهيز 25 استراحة مجهزة بكافة سبل الراحة والمعيشة اللازمة لرؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين المغتربين.

