قوة دفاع البحرين: اعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية

أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين، أن منظومات الدفاع الجوي البحريني تصدت و اعترضت ودمرت عددا من الاعتداءات الجوية الإيرانية الغادرة صباح اليوم /الأحد/.

وأوضحت القيادة العامة ـ في بيان اليوم /الأحد/، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أن إيران تواصل نهجها العدائي الممنهج عبر اعتداءاتها الآثمة بالصواريخ و الطائرات المسيرة التي تستهدف المدنيين في مملكة البحرين، مؤكدة أن كافة أسلحتها ووحداتها في أعلى درجات الجاهزية وعلى أهبة الاستعداد الدفاعي لحماية المملكة، كما تهيب القيادة العامة بالجميع ضرورة توخي الحذر، وعدم الاقتراب من أو لمس أية أجسام غريبة أو مشبوهة ناتجة عن مخلفات الاعتداء الإيراني الغاشم، والإبلاغ عنها فورا.

و أكدت أن تعمد استخدام الصواريخ و الطائرات المسيرة في استهداف المدنيين و الممتلكات الخاصة، يُعد انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.