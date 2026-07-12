قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأهلي يحدد موعد معسكر إسبانيا.. ومواجهة ودية مرتقبة أمام برشلونة
الإعدام شنقًا لسائق أنهى حياة طفل دهسًا أثناء محاولة سرقة سيارته بالقليوبية
خطوة بخطوة.. كيف تقدم في كلية الشرطة لعام 2026 - 2027
النيابة العامة تستمع لأقوال مدير نادي غزل المحلة وآخرين في واقعة وفاة طفــل أثناء التدريبات
فيديو يثير الذعر.. صحة سوهاج تكشف حقيقة ظهور ثعابين داخل مستشفى الصدر
شاهد.. لحظة استقبال الرئيس السيسي لـ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
القبض على 5 تجار مخدرات تشاجروا مع جيرانهم بالأسلحة النارية بالقليوبية
صراع الحذاء الذهبي يشتعل.. ترتيب هدافي كأس العالم 2026
رئيس الوزراء يتابع مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة
مطالب بتشكيل لجنة تحقيق دولية في الإعتداءات المتكررة على مروان البرغوثي
أسعار الذهب اليوم الأحد 12 يوليو 2026.. عيار 21 يُسجّل 5845 جنيهًا
تصل إلى سحب الشقة.. تحذير حاسم من جهاز أكتوبر الجديدة للمخالفين
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

دعوى خلع تنتهي بجريمة مأساوية.. القصة الكاملة لمقتـ.ـل زوجة وإصابة والدها بإصابات بالغة على يد زوجها بملوي

القصة الكاملة لمقتل زوجة وإصابة والدها بإصابات بالغة على يد زوجها بملوي.. ارشيفية
القصة الكاملة لمقتل زوجة وإصابة والدها بإصابات بالغة على يد زوجها بملوي.. ارشيفية
ايمن رياض
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

في واقعة مأساوية خيّمت أجواء من الحزن على مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرّضها لعدة طعنات نافذة، بينما أُصيب والدها بإصابات بالغة دخل على إثرها في غيبوبة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة.

خلافات عائلية وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث جاء على خلفية خلافات متصاعدة بين المجني عليها وزوجها، بعدما أقامت دعوى خلع ضده، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتطور الأمور إلى واقعة دامية هزت أهالي المنطقة.

سلاح أبيض وطعنات نافذة

وبحسب المعلومات الأولية، تعرضت السيدة للاعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بطعنات نافذة أودت بحياتها في مكان الحادث، فيما حاول والدها التدخل، لكنه تعرض هو الآخر لاعتداء أسفر عن إصابته بطعنات خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى ملوي التخصصي، حيث يخضع للرعاية الطبية في حالة حرجة بعد دخوله في غيبوبة.

الاتهامات تشير إلى زوج المجني عليها 

وأشارت التحريات إلى أن زوج المجني عليها هو المشتبه في ارتكاب الواقعة، وذلك في ظل الخلافات القائمة بينهما بسبب دعوى الخلع التي كانت الزوجة قد أقامتها ضده، بينما تواصل جهات البحث فحص جميع الملابسات للتأكد من تفاصيل الحادث ودوافعه.

بلاغ عن طريق المجدة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع سيدة وإصابة والدها بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم داخل حي جنوب مدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة السيدة متأثرة بإصابتها، بينما جرى نقل والدها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في الوقت الذي بدأت فيه الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مسرح الجريمة

كما باشرت فرق البحث الجنائي أعمال المعاينة بمسرح الجريمة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، مع جمع الأدلة وفحص جميع الملابسات، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات والتحريات لكشف الدوافع الكاملة للجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بمحافظة المنيا مستشفى ملوي الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا النجدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

.تشاكا يحتج من مجاملة الحكم للأرجنتين بعد طرد امبولو

انهيار إيمبولو واعتراض تشاكا.. قرار تحكيمي مُثير يُشعل مواجهة الأرجنتين وسويسرا |تفاصيل

مرتبات يوليو 2026

صرف 1000 جنيه شهريًا بخلاف الزيادة والعلاوة.. مفاجأة بشأن مرتبات يوليو 2026 لهؤلاء

سعر الدولار

مع بدء العمل في البنوك اليوم..تعرّف على سعر الدولار الآن

كأس العالم

مواعيد مواجهات نصف نهائي كأس العالم 2026

الأرجنتين

موعد مباراة الأرجنتين وإنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026

الارجنتين وسويسرا

جدل تحكيمي وطرد لاعب سويسرا يُشعلان مواجهة الأرجنتين في ربع نهائي كأس العالم 2026

أرشيفية

وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر عن عمر يناهز 74 عاماً

الارجنتين وسويسرا

على طريقة حسام حسن.. مدرب سويسرا يُهاجم التحكيم بعد طرد «إيمبولو» ويتهم الحكم بمُحاباة الأرجنتين

ترشيحاتنا

اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر

اللجنة العليا للمصالحات بالأزهر تتابع جهود إنهاء النزاعات وتعزيز السلم المجتمعي

أمين البحوث الإسلاميَّة مع مفتي الجمهورية

أمين البحوث الإسلاميَّة: سلامة العقيدة أساسُ سلامة التصوُّرات الإنسانيَّة وغايات العلوم

انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج دولة التلاوة في موسمه الثاني بمحافظتي الغربية والمنوفية

انطلاق التصفيات الأولية لبرنامج دولة التلاوة في موسمه الثاني بمحافظتي الغربية والمنوفية

بالصور

ماذا يفعل الأرز الأبيض بمرضى الكبد الدهني؟

ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى
ماذا يفعل الارز الابيض بمرضي الكبد الدهنى

ما أسباب الإصابة بجفاف العين فجأة؟

ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟
ما أسباب الاصابة بجفاف العين فجأة؟

احذر قبل فوات الأوان .. أسباب انفجار التكييف بالمنزل

احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل
احذر قبل فوات الأوان أسباب انفجار التكييف بالمنزل

حملات "طرق الأبواب" تجوب القرى والمدن لتقنين الأوضاع وقطع المرافق عن غير الملتزمين بالشرقية

املاك الدولة
املاك الدولة
املاك الدولة

فيديو

زفاف النجمة الأمريكية تايلور سويفت

ساعات كارتييه وحقائب فاخرة.. كواليس زفاف تايلور سويفت وترافيس كيلسي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: النهائي يبدأ اليوم

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

المزيد