دعوى خلع تنتهي بجريمة مأساوية.. القصة الكاملة لمقتـ.ـل زوجة وإصابة والدها بإصابات بالغة على يد زوجها بملوي

في واقعة مأساوية خيّمت أجواء من الحزن على مدينة ملوي بمحافظة المنيا، لقيت ربة منزل مصرعها إثر تعرّضها لعدة طعنات نافذة، بينما أُصيب والدها بإصابات بالغة دخل على إثرها في غيبوبة، فيما تواصل الأجهزة الأمنية جهودها لكشف جميع ملابسات الواقعة.

خلافات عائلية وراء الجريمة

وكشفت التحريات الأولية أن الحادث جاء على خلفية خلافات متصاعدة بين المجني عليها وزوجها، بعدما أقامت دعوى خلع ضده، وهو ما تسبب في توتر العلاقة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة، قبل أن تتطور الأمور إلى واقعة دامية هزت أهالي المنطقة.

سلاح أبيض وطعنات نافذة

وبحسب المعلومات الأولية، تعرضت السيدة للاعتداء باستخدام سلاح أبيض، ما أدى إلى إصابتها بطعنات نافذة أودت بحياتها في مكان الحادث، فيما حاول والدها التدخل، لكنه تعرض هو الآخر لاعتداء أسفر عن إصابته بطعنات خطيرة، نُقل على إثرها إلى مستشفى ملوي التخصصي، حيث يخضع للرعاية الطبية في حالة حرجة بعد دخوله في غيبوبة.

الاتهامات تشير إلى زوج المجني عليها

وأشارت التحريات إلى أن زوج المجني عليها هو المشتبه في ارتكاب الواقعة، وذلك في ظل الخلافات القائمة بينهما بسبب دعوى الخلع التي كانت الزوجة قد أقامتها ضده، بينما تواصل جهات البحث فحص جميع الملابسات للتأكد من تفاصيل الحادث ودوافعه.

بلاغ عن طريق المجدة

وكانت الأجهزة الأمنية بمحافظة المنيا قد تلقت إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بمصرع سيدة وإصابة والدها بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم داخل حي جنوب مدينة ملوي، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وبالفحص، تبين وفاة السيدة متأثرة بإصابتها، بينما جرى نقل والدها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، في الوقت الذي بدأت فيه الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

مسرح الجريمة

كما باشرت فرق البحث الجنائي أعمال المعاينة بمسرح الجريمة، واستمعت إلى أقوال عدد من الشهود، وفرضت كردونًا أمنيًا بمحيط الواقعة، مع جمع الأدلة وفحص جميع الملابسات، بينما تواصل جهات التحقيق استكمال التحقيقات والتحريات لكشف الدوافع الكاملة للجريمة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.