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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بسبب دعوى خلع .. مقتل سيدة وإصابة والدها على يد زوجها بملوي

نقل المصاب للمستشفى
نقل المصاب للمستشفى
ايمن رياض
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لقت ربة منزل مصرعها بمدينة ملوي جنوب المنيا، بينما أصيب والدها بإصابات متفرقه بالجسم على يد زوجها بسبب خلافات أسرية، وقيام المجني عليها بإقامة دعوى خلع، تم نقل الجثه والمصاب للمستشفى، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بقيام عامل بطعن زوجته بسلاح أبيض مما أدى إلى وفاتها بينما أصيب والدها بإصابات متفرقة بالجسم.

وكشفت المعلومات الأولية أن المجني عليها كانت اقامت دعوى خلع ضد زوجها، فيما ترجح التحريات الأولية أن الخلافات بينهما كانت وراء وقوع الجريمة التي شهدتها منطقة مصنع الثلج بحي جنوب مدينة ملوي.

وأسفر الاعتداء عن وفاة الزوجة في موقع الحادث، بينما جرى نقل والدها إلى المستشفى  التخصصي في حالة حرجة لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق 
 

المنيا ملوى ربة منزل خلع

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