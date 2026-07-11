مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

في لفتة إنسانية تعكس تقدير قيمة العمل واحترام المواطن المجتهد الشريف ، قرر رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى منح مكافأة شخصية قدرها 100 ألف جنيه لعامل الدليفيري عبد الرحيم عماد الدين ، الذي ظهر في صور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وكان صائمًا ويتناول وجبة الافطار في إحدى حدائق مدينة الرحاب.

وأكد هشام طلعت مصطفى أن المكافأة تقديرًا لما يتحلى به العامل من أخلاق واحترام، وتأكيدًا على أن كل من يسعى لكسب قوته بعرق وجهد وكفاح يستحق التقدير والدعم، وليس السخرية أو التنمر.

واعرب هشام طلعت عن استياءه الشديد من التنمر من العامل الذي يعمل بجد واجتهاد طوال اليوم في ساعات النهار وسط درجات الحرارة العالية وهو صائمًا لأكثر من 17 ساعة .

وأشار هشام طلعت الى أنه يجب دعم ومساندة كل مواطن شريف يعمل بجد وأمانة لتوفير لقمة العيش، مشددًا على رفضه الكامل لأي مظهر من مظاهر التنمر أو الإساءة إلى أصحاب المهن الشريفة، وأن احترام الإنسان لا يرتبط بطبيعة عمله، وإنما بقيمه وأخلاقه وجهده.