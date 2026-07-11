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وزير النقل يوجه بتحديد أسباب حادث قطار محلة مرحوم وخطة عاجلة لتجديد القضبان.. صور
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وزير النقل يوجه بتحديد أسباب حادث قطار محلة مرحوم وخطة عاجلة لتجديد القضبان.. صور

الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة قطارات محلة روح بطنطا
الفريق كامل الوزير وزير النقل يتفقد محطة قطارات محلة روح بطنطا
الغربية أحمد علي
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تفقد الفريق كامل الوزير وزير النقل موقع حادث خروج قطار قلين بمحطة قطارات محلة روح بمركز طنطا للوقوف على آخر تطورات الحادث.

جولة ميدانية مفاجئة 


وأعطي وزير النقل توجيهاته العاجلة إلي مساعديه بالهيئة السكك الحديديه بمنطقة وسط الدلتا بالضرورة حصر أسباب الحادث ووضع خطة عاجلة لإحلال والتجديد قضبان السكك الحديدية وعربات القطارات وفق جدول زمني عاجل لتلاشي الأسباب الفنية لتكرار تلك الحوادث .

وضع خطة تطوير وصيانة عاجلة


كان  مسئول بمديرية الصحة بمحافظة الغربية قد أفاد استقبال مستشفي طنطا العام الجديد 14 حالة مصاب بسبب حادث قطار محلة روح فضلا عن تلقيهم الاسعافات الاوليه وخروج كافة الحالات.
و تفقد اللواء علاء عبد المعطي محافظ الغربية كافة المصابين بكافة اقسام الاستقبال والطوارىء .

تفاصيل الواقعة 

كانت  محطة قطارات محلة روح بمحافظة الغربية اليوم إصابة 14 شخص إثر خروج عربة من قطار سكة حديد عن القضبان وتم الدفع بأوناش لرفع اثار الحادث وتم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل الضحايا إلي طوارىء مستشفي طنطا العام.

 تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور مركز شرطة طنطا يفيد ، بانتقال سيارات الإسعاف وقوات الحماية المدنية والقيادات الأمنية إلى موقع الحادث، حيث جرى تقديم الإسعافات الأولية للمصابين ونقلهم إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

نقل مصابين 

ودفعت هيئة السكة الحديد بفرق الطوارئ والأوناش لرفع العربة وإعادة الحركة إلى طبيعتها.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

اخبار محافظة الغربية جولة الفريق كامل الوزير وزير النقل حادث قطار محلة بطنطا

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