هيثم حسن: خرجنا أمام الأرجنتين مرفوعي الرأس.. وفخور بما قدمناه مع منتخب مصر

أكد هيثم حسن، لاعب منتخب مصر، أن الخروج من كأس العالم كان مؤلمًا للغاية، خاصة أن اللاعبين كانوا على أعتاب التأهل إلى الدور ربع النهائي، لكنهم غادروا البطولة وهم مرفوعو الرأس بعدما حصدوا احترام الجماهير.

مباراة الأرجنتين

وقال هيثم حسن خلال حواره مع برنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “عشنا مشاعر حزن كبيرة بعد مباراة الأرجنتين، لأننا كنا قريبين جدًا من التأهل لدور الثمانية، وكنا بالفعل نتحدث عن مواجهة سويسرا، لكن للأسف انتهت المباراة بطريقة مؤلمة بعدما كنا متقدمين”.

احترام الشعب المصري

وأضاف: “شعرت بالغضب والندم بسبب بعض القرارات التحكيمية، لكنني في الوقت نفسه فخور جدًا بهذا المنتخب وبتمثيل بلدي.. حتى لو لم نفز بالمباراة، فقد فزنا باحترام الشعب المصري، ورأينا الجماهير في الفان زون وفي كل مكان تحتفل بنا، وهذا شعور استثنائي لأن مصر بلد كبير”.

وأوضح هيثم حسن أنه لا يفكر حاليًا في الانتقال إلى نادٍ جديد رغم الحديث عن اهتمام أندية أوروبية بالتعاقد معه بعد تألقه في كأس العالم، قائلًا: “وصلتني عروض في الصيف الماضي، لكنني فضلت الاستمرار وعدم التسرع، وتحدثت مع وكيلي الذي أكد أن الوقت لا يزال مبكرًا على الرحيل”.

تفاصيل العروض الحالية

وتابع: “لا أعلم تفاصيل العروض الحالية لأنني لا أفكر فيها الآن.. كان الموسم طويلًا وصعبًا بدنيًا وذهنيًا، وتعرضت لإصابة أيضًا، لذلك كل ما أريده هو الحصول على راحة وقضاء وقت مع عائلتي، وبعدها سأفكر في الخطوة المقبلة”.

مواصلة مشواره مع منتخب مصر

وأكد أن تركيزه ينصب على مواصلة مشواره مع منتخب مصر، متمنيًا تحقيق المزيد من النجاحات مع الفراعنة خلال الفترة المقبلة.