حالة الطقس غدًا.. ارتفاع كبير في نسبة الرطوبة وظاهرة جوية خطيرة

تشهد حالة الطقس غدًا اهتمامًا واسعًا من المواطنين مع استمرار ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد الإحساس بدرجات الحرارة على مختلف أنحاء الجمهورية.

حالة الطقس غدًا

توقعت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الأحد 12 يوليو 2026، طقس مائل للحرارة رطب خلال ساعات الصباح الباكر، يتحول إلى حار رطب نهارًا على أغلب الأنحاء، بينما يكون شديد الحرارة على محافظات جنوب البلاد، مع أجواء مائلة للحرارة ورطبة خلال ساعات الليل، وسط نشاط للرياح وفرص ضعيفة لسقوط رذاذ خفيف على بعض المناطق.



وأكدت الهيئة أن حالة الطقس غدًا تتأثر بارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية مقارنة بدرجات الحرارة المقاسة في الظل.

حالة الطقس غدًا ودرجات الحرارة المتوقعة

أوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن حالة الطقس غدًا ستكون حارة ورطبة على أغلب المحافظات، بينما ترتفع درجات الحرارة بشكل أكبر في محافظات جنوب الصعيد.

وجاءت درجات الحرارة العظمى والمحسوسة على النحو التالي:

القاهرة الكبرى: العظمى 35 درجة، والمحسوسة 37 درجة.

الوجه البحري: العظمى 34 درجة، والمحسوسة 36 درجة.

السواحل الشمالية الغربية: العظمى 31 درجة، والمحسوسة 34 درجة.

السواحل الشمالية الشرقية: العظمى 32 درجة، والمحسوسة 35 درجة.

شمال الصعيد: العظمى 38 درجة، والمحسوسة 40 درجة.

جنوب الصعيد: العظمى 42 درجة، والمحسوسة 43 درجة.

وتشير هذه التوقعات إلى استمرار تأثير الرطوبة المرتفعة على الشعور بدرجات الحرارة، خاصة خلال ساعات الظهيرة والعصر.

الرطوبة تزيد الإحساس بالحرارة

من أبرز ملامح حالة الطقس غدًا استمرار ارتفاع نسب الرطوبة، وهو ما يجعل الطقس أكثر حرارة مما تشير إليه درجات الحرارة المسجلة في الظل.

وأوضحت الهيئة أن ارتفاع الرطوبة يزيد الإحساس بدرجات الحرارة بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية، لذلك يشعر المواطنون بحرارة أعلى من الأرقام المعلنة، خاصة في القاهرة الكبرى والوجه البحري والمناطق الساحلية.

كما تنصح الهيئة بالإكثار من شرب المياه وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال ساعات الذروة، خاصة لكبار السن والأطفال وأصحاب الأمراض المزمنة.



شبورة مائية على الطرق صباحًا

وتتضمن حالة الطقس غدًا ظهور شبورة مائية خلال الفترة من الرابعة وحتى الثامنة صباحًا على عدد من الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

وتشمل الشبورة مناطق من:

شمال البلاد.

القاهرة الكبرى.

مدن القناة.

وسط سيناء.

شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق، ما يستدعي توخي الحذر أثناء القيادة، خاصة في الساعات الأولى من الصباح.

فرص لسقوط رذاذ خفيف

وأوضحت الهيئة أن حالة الطقس غدًا قد تشهد فرصًا ضعيفة لتكوّن السحب المنخفضة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة.

وقد ينتج عن هذه السحب سقوط رذاذ خفيف وغير مؤثر على بعض المناطق، دون أن يؤثر على الأنشطة اليومية أو حركة التنقل.

نشاط للرياح وارتفاع الأمواج

تشهد حالة الطقس غدًا نشاطًا للرياح على أغلب أنحاء الجمهورية بسرعة تتراوح بين 30 و40 كيلومترًا في الساعة، وهو ما يساعد على تلطيف الأجواء نسبيًا خلال ساعات الليل.

كما تنشط الرياح على عدد من الشواطئ، تشمل:

السلوم.

مطروح.

العلمين.

الإسكندرية.

بلطيم.

بورسعيد.

ويؤدي نشاط الرياح إلى ارتفاع الأمواج في البحر المتوسط ليتراوح بين 1.5 و2 متر، لذلك تنصح الهيئة مرتادي الشواطئ والصيادين بمتابعة حالة البحر قبل ممارسة الأنشطة البحرية.



نصائح الأرصاد للمواطنين

في ظل توقعات حالة الطقس غدًا، توصي الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين باتباع عدد من الإرشادات المهمة، أبرزها:

تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة.

الإكثار من شرب المياه والسوائل لتعويض فقدان الجسم للسوائل.

ارتداء الملابس القطنية الفاتحة.

القيادة بحذر أثناء تكون الشبورة المائية صباحًا.

متابعة النشرات الجوية باستمرار، خاصة للمسافرين ومرتادي الطرق السريعة.

وتؤكد توقعات حالة الطقس غدًا استمرار الأجواء الحارة والرطبة على معظم أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع الإحساس بدرجات الحرارة بسبب الرطوبة، في الوقت الذي تسهم فيه الرياح النشطة في تحسين الأجواء خلال ساعات المساء، بينما تبقى الشبورة المائية أبرز الظواهر الجوية خلال الصباح الباكر.