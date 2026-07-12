مفاجأة.. حسام حسن تعمّد عدم ذكر اسم «ميسي» قبل مباراة الأرجنتين لهذا السبب

كشف حسام حسن، المدير الفني لمنتخب مصر، كواليس التحضير لمواجهة الأرجنتين في كأس العالم 2026، مؤكدًا أنه حرص على إزالة أي رهبة من نفوس اللاعبين قبل المباراة، من خلال تجنب ذكر اسم ليونيل ميسي أثناء المحاضرات الفنية.

وأوضح حسن، خلال تصريحاته عبر قناة "أون سبورت"، أنه كان يشير إلى قائد المنتخب الأرجنتيني بعبارة "رقم 10" فقط، حتى لا يتأثر اللاعبون نفسيًا بقيمة المنافس، مشددًا على أن هدفه كان ترسيخ فكرة عدم الالتفات إلى أسماء النجوم أو قوة المنافس، والتركيز فقط على تنفيذ التعليمات داخل الملعب.

احترام المنافس دون خوف

وأكد المدير الفني أن فلسفته تقوم على احترام أي منافس ودراسته جيدًا، دون منحه أكبر من حجمه داخل الملعب، مضيفًا أنه يعمل منذ أكثر من عامين ونصف العام على بناء منتخب يمتلك شخصية واضحة، قادر على فرض أسلوبه أمام أي فريق، دون الاعتماد على لاعب بعينه.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى دائمًا إلى امتلاك حلول هجومية متنوعة في جميع مراكز الملعب، مؤكدًا أن اسم المنافس لا يغيّر من طريقة التفكير أو أسلوب اللعب.

الحكم أثر في سير المباراة

وتحدث حسام حسن عن مواجهة الأرجنتين، موضحًا أنه إذا عاد به الزمن إلى الدقيقة 79، فهناك أمور كانت خارج سيطرته، معتبرًا أن القرارات التحكيمية لعبت دورًا مؤثرًا في سير اللقاء.

وأوضح أن الحكم تسبب في تشتيت تركيز اللاعبين من خلال احتساب مخالفات عكسية وإشهار بطاقات صفراء، وهو ما أدى إلى زيادة التوتر والعصبية داخل الملعب، مؤكدًا أن ذلك أثر في الأداء الفني للفريق، لكنه رغم ذلك يشعر بالرضا عما قدمه اللاعبون من الناحية التكتيكية.

فلسفة هجومية لا تتغير

واختتم حسام حسن تصريحاته بالتأكيد على أن عقلية منتخب مصر تقوم دائمًا على البحث عن الفوز، موضحًا أنه لا يلجأ إلى الدفاع من أجل الحفاظ على النتيجة، بل يسعى باستمرار إلى تسجيل المزيد من الأهداف.

وأضاف أنه حتى في حال التقدم بهدفين دون رد، فإن تفكيره ينصب على إحراز الهدف الثالث، مع الاعتماد على التحولات السريعة وصناعة الفرص، مؤكدًا في الوقت نفسه أن القرارات التحكيمية خلال اللقاء حدّت كثيرًا من قدرة المنتخب على تنفيذ أفكاره الهجومية بالشكل المطلوب.