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تعادل إيجابي مُثير بين النرويج وإنجلترا يحسم الشوط الأول في كأس العالم 2026 |تفاصيل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

تعادل إيجابي مُثير بين النرويج وإنجلترا يحسم الشوط الأول في كأس العالم 2026 |تفاصيل

انجلترا والنرويج
انجلترا والنرويج
رباب الهواري
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انتهى الشوط الأول من المواجهة القوية التي تجمع بين منتخبي النرويج وإنجلترا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في اللقاء المقام على ملعب ميامي، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.


 

وجاءت أحداث الشوط الأول حافلة بالإثارة والندية، حيث تبادل المنتخبان السيطرة على مجريات اللعب، مع محاولات هجومية متواصلة بحثًا عن هز الشباك والتقدم في النتيجة، وسط حضور جماهيري كبير أضفى أجواءً استثنائية على المباراة.


 وكان منتخب النرويج الطرف المبادر بالتسجيل، بعد ما تمكن أندرياس شيلدروب من إحراز الهدف الأول في الدقيقة السادسة والثلاثين، إثر تسديدة قوية باغتت حارس مرمى إنجلترا جوردان بيكفورد، لتسكن الكرة الشباك وتمنح المنتخب النرويجي الأفضلية.


 ولم يستسلم المنتخب الإنجليزي بعد التأخر في النتيجة، وواصل ضغطه المكثف على دفاعات النرويج حتى نجح جود بيلينجهام في إدراك التعادل خلال الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الأول، وتحديدًا في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي، بعدما أطلق تسديدة متقنة استقرت داخل المرمى، لينتهي الشوط الأول بالتعادل بهدف لكل منتخب.


 ودخل منتخب إنجلترا المباراة بتشكيل ضم جوردان بيكفورد في حراسة المرمى، وأمامه مارك جيهي، وجون ستونز، وإزري كونسا، وأوريلي في خط الدفاع، بينما تواجد في خط الوسط ديكلان رايس، وإليوت أندرسون، وجود بيلينجهام، وقاد الهجوم الثلاثي نوني مادويكي، وأنتوني جوردون، وهاري كين.


 في المقابل، بدأ منتخب النرويج اللقاء بتشكيل مكون من أوريان نيلاند في حراسة المرمى، وأمامه مولر وولفه، وهيجيم، وكريستوفر آير، وريفرسون في الدفاع، وفي الوسط ساندر بيرجه، وباتريك بيرج، ومارتن أوديجارد، بينما قاد الهجوم الثلاثي أندرياس شيلدروب، وألكسندر سورلوث، وإيرلينج هالاند.


 ومن المنتظر أن يشهد الشوط الثاني مزيدًا من الإثارة، في ظل رغبة المنتخبين في خطف بطاقة التأهل إلى الدور نصف النهائي، خاصة بعد الأداء القوي والمتوازن الذي قدمه الطرفان خلال النصف الأول من اللقاء. 


 

النرويج انجلترا اخبار الرياضة كأس العالم

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