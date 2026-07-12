قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حماس تعلن حل إدارتها المدنية.. وخبراء: تحول جوهري في مستقبل قطاع غزة
ياسر إدريس: تكريم الرئيس للمنتخب أسعد المصريين.. ورسالة بأن الدولة تقف خلف أبطالها
زيكو: كنّا نستحق الفوز على الأرجنتين.. وبكيت ساعتين بعد وداع المونديال
زيكو يكشف كواليس انضمامه إلى قائمة كأس العالم: كنت أستعد للإجازة وفوجئت بالاستدعاء
تنفيذًا لوعده.. عامل الدليفري «عبدالرحيم» يتسلم مكافأة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى
خبراء عسكريون يوضحون سر الانهيار السريع لاتفاق واشنطن وطهران
خبير تحكيمي يكشف عن مكاسب منتخب مصر من كأس العالم 2026.. وهذه توقعاته
تعادل إيجابي مُثير بين النرويج وإنجلترا يحسم الشوط الأول في كأس العالم 2026 |تفاصيل
مسقط وطهران تتفقان على مواصلة المباحثات بشأن الملاحة في «هرمز»
أحلى أكلة سمك برفقة زوجته .. ياسر جلال يقضي الإجازة الصيفية في الإسكندرية | شاهد
مونديال 2026.. النرويج تتقدّم على إنجلترا بهدف صاروخي في الشوط الأول
إبراهيم حسن: «ميسي» لاعب مستفز وهو السبب في طرد سعفان الصغير.. واستقبال الرئيس أكبر مكافأة للمنتخب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

زيكو: كنّا نستحق الفوز على الأرجنتين.. وبكيت ساعتين بعد وداع المونديال

زيكو
زيكو
إسراء أشرف
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استعاد مصطفى زيكو تفاصيل مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب مصر كان الأحق بالتأهل، وأن القرارات التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأوضح زيكو أن الهدف الذي أحرزه وأُلغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو كان من أصعب اللحظات التي مر بها خلال البطولة.

زيكو: كنا نستحق الفوز على الأرجنتين.. وبكيت لساعتين بعد وداع المونديال

وقال زيكو خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "عندما رأيت الحكم يتجه إلى شاشة الفار شعرت بصدمة كبيرة، وبعد إلغاء الهدف فقدت أعصابي للحظات، لكنني استعدت تركيزي سريعًا، وبعدها سجلت الهدف الثاني وقلت لنفسي: الغوا هذا الهدف أيضًا".

وأكد مهاجم المنتخب أن الخروج من البطولة ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا بداخله، مضيفًا: "سأظل أؤمن أننا كنا نستحق الفوز على الأرجنتين".

وكشف زيكو أنه دخل في نوبة بكاء استمرت نحو ساعتين عقب نهاية اللقاء، قبل أن تتدخل زوجته لتدعمه نفسيًا وتطالبه بالفخر بما قدمه المنتخب.

واختتم تصريحاته قائلاً: "زوجتي كانت السند الأكبر بالنسبة لي، واليوم يوافق ذكرى زواجنا الثالثة، وقد وقفت بجانبي منذ بداية مشواري وتحملت معي كل الظروف الصعبة".

مصطفى زيكو زيكو منتخب مصر تصريحات زيكو عمرو أديب كأس العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سعر الذهب

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

طلعت مصطفى

مكافاة 100 ألف جنيه من هشام طلعت مصطفى لعامل ديليفري الرحاب

أسعار سبائك الذهب والجنيه الذهب اليوم السبت 11 يوليو 2026

بعد صعود عيار 21 و24.. أسعار السبائك والجنيه الذهب في مصر اليوم

القردة شاكيرا

نفوق القردة “شاكيرا” بعد واقعة تسمم.. وموجة حزن على مواقع التواصل

إنفانتينو

ستبقى لفترة طويلة.. إنفانتينو يوجه رسالة مؤثرة لمنتخب مصر بعد كأس العالم

منتخب مصر

بعد انجاز المونديال.. مباريات منتخب مصر في أول استحقاق رسمي

فاتورة الكهرباء لشهر يوليو

غرامة 7%.. سدد فاتورة الكهرباء لشهر يوليو 2026 قبل هذا الموعد

الرئيس عبدالفتاح السيسي

"أوعى تزعل يا صلاح".. الرئيس السيسي يمازح "الملك المصري" وشوبير ويوجه رسالة لـ 120 مليون مواطن

ترشيحاتنا

الصلاة الفائتة

هل يجوز قضاء صلاة العشاء الفائتة في الصباح؟.. أمين الفتوى يجيب

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

دار الإفتاء

هل يجوز المساواة بين الابن والبنت في الهبة حال الحياة.. الإفتاء: التفضيل مباح في هذه الحالات

بالصور

روسيا تحتفل بأول زفاف لروبوتين على هيئة بشر.. وكلب آلي يلبسهما الأساور

أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.
أول حفل زفاف بين روبوتين في روسيا.

نقيب الأطباء البيطريين السابق يكشف سر خروج الثعابين إلى شوارع ومنازل المواطنين

لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟
لماذا تظهر الثعابين بكثرة في الصيف؟

الضحك دون سبب واضح.. إليك الأعراض المصاحبة وطرق العلاج

الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية
الضحك اللاإرادي علامة على اضطرابات عصبية ونفسية

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة التفحيط بالسيارات في السعودية

التفحيط
التفحيط
التفحيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد