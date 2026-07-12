زيكو: كنّا نستحق الفوز على الأرجنتين.. وبكيت ساعتين بعد وداع المونديال

استعاد مصطفى زيكو تفاصيل مواجهة منتخب مصر أمام الأرجنتين في دور الـ16 من كأس العالم 2026، مؤكدًا أن منتخب مصر كان الأحق بالتأهل، وأن القرارات التحكيمية أثرت بشكل مباشر على نتيجة اللقاء.

وأوضح زيكو أن الهدف الذي أحرزه وأُلغي بعد العودة إلى تقنية الفيديو كان من أصعب اللحظات التي مر بها خلال البطولة.

زيكو: كنا نستحق الفوز على الأرجنتين.. وبكيت لساعتين بعد وداع المونديال

وقال زيكو خلال ظهوره مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج الحكاية: "عندما رأيت الحكم يتجه إلى شاشة الفار شعرت بصدمة كبيرة، وبعد إلغاء الهدف فقدت أعصابي للحظات، لكنني استعدت تركيزي سريعًا، وبعدها سجلت الهدف الثاني وقلت لنفسي: الغوا هذا الهدف أيضًا".

وأكد مهاجم المنتخب أن الخروج من البطولة ترك أثرًا نفسيًا كبيرًا بداخله، مضيفًا: "سأظل أؤمن أننا كنا نستحق الفوز على الأرجنتين".

وكشف زيكو أنه دخل في نوبة بكاء استمرت نحو ساعتين عقب نهاية اللقاء، قبل أن تتدخل زوجته لتدعمه نفسيًا وتطالبه بالفخر بما قدمه المنتخب.

واختتم تصريحاته قائلاً: "زوجتي كانت السند الأكبر بالنسبة لي، واليوم يوافق ذكرى زواجنا الثالثة، وقد وقفت بجانبي منذ بداية مشواري وتحملت معي كل الظروف الصعبة".