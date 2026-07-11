هيثم حسن: مصر بلدي.. وفرنسا الأقرب لحصد اللقب بعد خروج الفراعنة

أكد هيثم حسن أن منتخب فرنسا يعد المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة بعد خروج منتخب مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن انتماءه الأول والأخير يظل لمنتخب مصر.



خروج منتخب مصر

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “مصر هي بلدي، لكن بعد خروج منتخب مصر من البطولة أعتقد أن فرنسا هي المرشح الأكبر للفوز، لأنها تمتلك منتخبًا قويًا للغاية ولاعبين على أعلى مستوى”.

فرنسا هي الأفضل والأقرب للتتويج

وأضاف: “أنا لا أشجع منتخبًا آخر بعد مصر، لكن إذا تحدثنا من الناحية الفنية، فأرى أن فرنسا هي الأفضل والأقرب للتتويج”.