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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

هيثم حسن: مصر بلدي.. وفرنسا الأقرب لحصد اللقب بعد خروج الفراعنة

هيثم حسن
هيثم حسن
محمد البدوي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

أكد هيثم حسن أن منتخب فرنسا يعد المرشح الأبرز للتتويج بالبطولة بعد خروج منتخب مصر، مشددًا في الوقت نفسه على أن انتماءه الأول والأخير يظل لمنتخب مصر.
 

خروج منتخب مصر

وقال هيثم حسن خلال حواره ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر قناة MBC مصر: “مصر هي بلدي، لكن بعد خروج منتخب مصر من البطولة أعتقد أن فرنسا هي المرشح الأكبر للفوز، لأنها تمتلك منتخبًا قويًا للغاية ولاعبين على أعلى مستوى”.

فرنسا هي الأفضل والأقرب للتتويج

وأضاف: “أنا لا أشجع منتخبًا آخر بعد مصر، لكن إذا تحدثنا من الناحية الفنية، فأرى أن فرنسا هي الأفضل والأقرب للتتويج”.

هيثم حسن فرنسا منتخب فرنسا منتخب مص

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