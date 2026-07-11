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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

انطلاق معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي استعدادًا للموسم الجديد

إنبي
إنبي
حسام الحارتي
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

انطلق اليوم السبت معسكر الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي بمدينة برج العرب، ضمن برنامج الإعداد للموسم الرياضي الجديد، والذي يستمر حتى 23 يوليو الجاري، وذلك في إطار خطة الجهاز الفني للوصول باللاعبين إلى أعلى درجات الجاهزية الفنية والبدنية قبل انطلاق المنافسات الرسمية.


ويخوض الفريق خلال المعسكر مباراتين وديتين، الأولى أمام فريق طلائع الجيش يوم 15 يوليو، والثانية أمام مودرن سبورت يوم 22 يوليو، بهدف رفع معدلات الانسجام بين اللاعبين، والوقوف على جاهزية جميع العناصر، إلى جانب تنفيذ الجوانب الفنية والتكتيكية التي يسعى الجهاز الفني لتطبيقها.
ويولي الكابتن محمد بركات، المدير الفني للفريق الأول، أهمية كبيرة لمعسكر الإعداد، حيث يسعى إلى تحقيق أقصى استفادة فنية وبدنية، وترسيخ أسلوب اللعب، وتقييم جميع عناصر الفريق، إلى جانب تجهيز اللاعبين بالشكل الأمثل، بما يسهم في تقديم موسم قوي يليق باسم نادي إنبي ويحقق الأهداف المنشودة.

نادي إنبي إنبي مدينة برج العرب طلائع الجيش الكابتن محمد بركات

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