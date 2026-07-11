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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

غزل المحلة يواصل تدعيم صفوف الفريق استعدادا للموسم الجديد

غزل المحلة
غزل المحلة
حسام الحارتي
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يواصل نادي غزل المحلة تدعيم صفوفه استعدادًا للموسم الكروي الجديد، من خلال إبرام عدد من الصفقات الهادفة إلى تعزيز مختلف المراكز، في إطار خطة الإدارة والجهاز الفني لبناء فريق قادر على المنافسة وتحقيق نتائج إيجابية.

وأعلن النادي التعاقد مع الحارس محمد كوكو قادمًا من سيراميكا، والمهاجم محمد سالم القادم من الدوري الموريتاني، إلى جانب المهاجم عمرو جمعة من الاتحاد السكندري، والمدافع عبدالفتاح شتا من كهرباء الإسماعيلية.

وضم غزل المحلة المهاجم حازم العسكري قادمًا من نادي زد على سبيل الإعارة، ولاعب الوسط عبدالرحمن عماد من نادي زد، ضمن خطة تدعيم وسط الملعب والعناصر الهجومية.

وأكدت مصادر بالنادي أن إدارة غزل المحلة تواصل مفاوضاتها لحسم صفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الإعلان عنها رسميًا تباعًا، في إطار الاستعدادات لانطلاق منافسات الموسم الجديد.

نادي غزل المحلة الحارس محمد كوكو سيراميكا الدوري المصري

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