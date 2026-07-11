غزل المحلة: الأهلي لم يفاوضنا لشراء محمود صلاح.. ونرحب برحيله بشرط

كشف شريف الخشاب المدير الرياضي لنادي غزل المحلة، أن محمود صلاح لاعب الفريق الأول ويمتلك عقدًا ساريًا مع النادي، وفي حالة وصول عروض رسمية محدد القيمة، سوف يتم مناقشته.

وقال عبر برنامج مودرن سبورتس الذي يبث عبر قناة Modern Mti الفضائية: الأولوية بالنسبة لنا هي احتراف محمود صلاح بشكل مرضي ماليًا، وحتى لو وصل لنا عرض داخلي جيد من الناحية المالية سندرس الأمر.

وأضاف: بخلاف ذلك، صلاح موجود مع غزل المحلة وهو من العناصر الأساسية التي يتم الاعتماد عليها.

وزاد: أي تواصل غير رسمي لا نعترف بها، من الوارد أن يكون هناك أحاديث عن طريق الوكلاء فقط، لكن لم نتلقى أي عرض رسمي.

وأكمل: هناك 2 وكلاء يتحدثون عن تسويق محمود صلاح خارجيًا، ولو تلقينا عرضًا ماليًا بشكل يُرضي النادي، فهناك إمكانية كبيرة للموافقة، لأننا نبحث عن استفادة من اللاعب، ونشجع على الاحتراف الخارجي.

وأشار إلى أن نادي غزل المحلة لم يتلقى أي عروض رسمية من داخل مصر أو خارجها، وكل الأحاديث من جانب وكلاء اللاعبين.

وأوضح: إدارة غزل المحلة متمسكة بمحمود صلاح، لكن شرط خروجه هو وصول عرض مالي بمبلغ جيد، نستطيع من خلاله تعوض اللاعب.