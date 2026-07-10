مبابي يكشف سر إهداره ركلة الجزاء أمام المغرب في كأس العالم

تحدث كيليان مبابي قائد منتخب فرنسا عن إهداره ضربة جزاء في مباراة مساء أمس الخميس ضد المغرب، التي أقيمت في إطار منافسات بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وتمكن منتخب فرنسا من تحقيق الفوز على المغرب بهدفين دون رد، في خضم لقاءات ربع نهائي كأس العالم 2026.

وتحصلت فرنسا على ضربة جزاء في الشوط الأول، نفذها كيليان مبابي، ولكنه أهدرها، قبل أن يصالح الجماهير بتسجيله هدفا في الشوط الثاني.

وكشف المهاجم الفرنسي سر إهداره ضربة الجزاء في الدقيقة 28؛ بعدما وجه تسديدة ضعيفة في يد الحارس المغربي ياسين بونو الذي تصدى لها ببراعة.

تعليق مبابي

وقال مبابي، في تصريحات لوسائل الإعلام عقب المباراة: "نفذت ركلة الجزاء بشكل سيء، يجب أن أعترف بذلك، ولكن الحقيقة أن ما حدث لي أثناء التنفيذ أنني كنت مرتبكا بسبب طريقة الحكم الأرجنتيني فاكوندو تيلو".

وأضاف: "لقد أخبرني الحكم أنها ضربة جزاء فقمت بالاستعداد ثم جاء ليخبرني أنه قد لا تكون هناك ضربة جزاء في النهاية، كان علينا انتظار القرار؛ فتشتت انتباهي".

وواصل: "لقد تخيلت سيناريوهات عديدة من أجل أن أتمكن من الحفاظ على تركيزي قبل تسديد ضربة الجزاء، ولكن لم أتخيل مثل ذلك السيناريو على الإطلاق، لم أمر بمثل هذا الموقف من قبل، فقدت تركيزي وتشتت انتباهي على التأقلم".

وسجل مبابي هدف التقدم للديوك في الدقيقة 60، ليصل النجم الفرنسي إلى هدفه رقم 20 في تاريخ بطولات كأس العالم محتلا وصافة هدافي المونديال عبر التاريخ.