بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

استقرت أسعار الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعد موجة تراجع شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، ليستقر عند مستويات إغلاق نهاية الأسبوع وسط حالة من الترقب في الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الاقتصاد العالمي.



ويواصل الذهب التحرك في نطاق سعري محدود مع توقف التداولات العالمية، في وقت يراقب فيه المستثمرون والمتعاملون تطورات الأسواق الدولية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.



أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق بعد تراجع نحو 15 جنيها من التحديث السابق المستويات التالية:

عيار 24: 6686.29 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5014.71 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3900.33 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا داخل السوق، باعتباره المعيار الأساسي لتسعير المشغولات الذهبية في أغلب المحافظات.

الذهب يفقد 1800 جنيه من أعلى مستوياته

رغم حالة الاستقرار الحالية، فإن الذهب لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى تاريخي سجله خلال شهر مارس الماضي، عندما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7650 جنيهًا.

وبذلك يكون المعدن النفيس قد فقد ما يقارب 1800 جنيه للجرام مقارنة بذروة الأسعار التي سجلها قبل عدة أشهر، وهو ما يعكس التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الأخيرة.



لماذا استقرت الأسعار؟

جاء استقرار الأسعار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث تتوقف التداولات على الذهب، ما يؤدي عادة إلى ثبات الأسعار داخل السوق لحين استئناف التداولات الدولية مع بداية الأسبوع الجديد.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، إضافة إلى أي مؤشرات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا.

خبير: الذهب مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن احتمالات ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لا تزال قائمة، خاصة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن توقف الصراعات العسكرية قد يدعم الأسواق بصورة مختلفة، مشيرًا إلى أن الذهب شهد خلال الساعات الماضية ارتفاعًا عالميًا بنحو 100 دولار للأوقية، وهو ما انعكس تدريجيًا على الأسعار داخل السوق.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع مؤخرًا من نحو 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا، بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام، مؤكدًا أن السوق لا تزال تمتلك فرصًا لتحقيق ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

توقعات بوصول الأوقية إلى 5000 دولار

ورجح الخبير أن تواصل أسعار الذهب صعودها تدريجيًا حتى نهاية عام 2026، متوقعًا أن تسجل أوقية الذهب مستويات قد تصل إلى 5000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة للمعدن النفيس.

وأشار إلى أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين والبنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتهم منه.

نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب

ونصح ناجي فرج المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، معتبرًا أن الأسعار الحالية لا تزال مناسبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية التي تشير إلى إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام.



وأكد أن الذهب أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على الحفاظ على القيمة، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت خلال عام 2025 وحده ارتفاعات تراوحت بين 60% و65%.

تأثير الأوضاع العالمية على السوق

وأوضح الخبير أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، حيث دفعت العديد من البنوك المركزية إلى توفير سيولة كبيرة، الأمر الذي تسبب في ضغوط بيعية على الذهب وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب هبط من نحو 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار خلال تلك الفترة، قبل أن تبدأ الأسعار في التعافي مجددًا مع تحسن الأوضاع العالمية وتراجع حدة التوترات.

ترقب لتحركات الأسبوع المقبل

ويرى مراقبون أن حركة الذهب خلال الأسبوع المقبل ستتحدد بشكل كبير وفق تطورات الأسواق العالمية، ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى أي مستجدات تتعلق بأسعار الفائدة أو الأوضاع الجيوسياسية، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان المعدن الأصفر سيواصل الاستقرار أم يستأنف موجة صعود جديدة.