قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن
حسام حسني ومحمد فؤاد وحميد الشاعري وهشام عباس يفتتحون مهرجان المسرح الروماني
قرار صادم.. منع حكمين إنجليزيين من إدارة مباريات الأرجنتين في المونديال
ترامب يعيد إحياء خط كركوك-بانياس.. اتفاق ثلاثي مرتقب يفتح ممرا نفطياً جديدا إلى المتوسط
بعد تحرك البرلمان.. كيف يواجه القانون وقائع الغش في امتحانات الثانوية العامة
الزواج الجماعي .. عقوبات رادعة لمروجيه
إمام عاشور: نعاهد وطننا أن نحمل اسم مصر بكل فخر بعد تكريم الرئيس للمنتخب
واشنطن تشدد لهجتها مع طهران: لا اتفاق نووي دون التخلي عن اليورانيوم المخصب
صاحبة تيشيرت مصطفى شوبير تكسر صمتها وتحسم الجدل: أخدته بالحظ
فيفا يشيد بمنتخب مصر : الفراعنة أعادوا كتابة التاريخ وأجبروا العالم على احترامهم في مونديال 2026
الاتحاد الألماني يعلن توصله لاتفاق مع كلوب على تدريب المنتخب
تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية أحداث عنف الظاهر لـ 14 سبتمبر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

بعد خسارة 1800 جنيه من القمة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

سعر الذهب
سعر الذهب
عبد العزيز جمال
نتيجة الدبلومات الفنية 2026

استقرت أسعار الذهب في السوق خلال تعاملات اليوم السبت 11 يوليو 2026، بالتزامن مع عطلة البورصات العالمية، بعد موجة تراجع شهدها المعدن النفيس خلال الأيام الماضية، ليستقر عند مستويات إغلاق نهاية الأسبوع وسط حالة من الترقب في الأسواق لمستقبل أسعار الفائدة الأمريكية واتجاهات الاقتصاد العالمي.

سعر الذهب

ويواصل الذهب التحرك في نطاق سعري محدود مع توقف التداولات العالمية، في وقت يراقب فيه المستثمرون والمتعاملون تطورات الأسواق الدولية، التي تلعب دورًا رئيسيًا في تحديد مسار المعدن الأصفر خلال الفترة المقبلة.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سجلت أسعار الذهب في الأسواق بعد تراجع نحو 15 جنيها من التحديث السابق المستويات التالية:

عيار 24: 6686.29 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5850 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 5014.71 جنيهًا للجرام.

عيار 14: 3900.33 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46800 جنيه.

ويظل عيار 21 الأكثر تداولًا وإقبالًا داخل السوق، باعتباره المعيار الأساسي لتسعير المشغولات الذهبية في أغلب المحافظات.

الذهب يفقد 1800 جنيه من أعلى مستوياته

رغم حالة الاستقرار الحالية، فإن الذهب لا يزال بعيدًا عن أعلى مستوى تاريخي سجله خلال شهر مارس الماضي، عندما بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 7650 جنيهًا.

وبذلك يكون المعدن النفيس قد فقد ما يقارب 1800 جنيه للجرام مقارنة بذروة الأسعار التي سجلها قبل عدة أشهر، وهو ما يعكس التقلبات الكبيرة التي شهدتها الأسواق العالمية والمحلية خلال الفترة الأخيرة.

عيار 21 مفاجأة.. هبوط جديد في سعر الذهب اليوم الأحد

لماذا استقرت الأسعار؟

جاء استقرار الأسعار بالتزامن مع الإجازة الأسبوعية للبورصات العالمية، حيث تتوقف التداولات على الذهب، ما يؤدي عادة إلى ثبات الأسعار داخل السوق لحين استئناف التداولات الدولية مع بداية الأسبوع الجديد.

كما يترقب المستثمرون صدور بيانات اقتصادية أمريكية جديدة، إضافة إلى أي مؤشرات تتعلق بمستقبل السياسة النقدية وأسعار الفائدة، باعتبارها من أهم العوامل المؤثرة في حركة الذهب عالميًا.

خبير: الذهب مرشح للارتفاع خلال الفترة المقبلة

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين السابق والخبير في صناعة وأسواق الذهب، أن احتمالات ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة لا تزال قائمة، خاصة مع تحسن الأوضاع الجيوسياسية واستقرار منطقة الشرق الأوسط.

وأوضح أن توقف الصراعات العسكرية قد يدعم الأسواق بصورة مختلفة، مشيرًا إلى أن الذهب شهد خلال الساعات الماضية ارتفاعًا عالميًا بنحو 100 دولار للأوقية، وهو ما انعكس تدريجيًا على الأسعار داخل السوق.

وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع مؤخرًا من نحو 5650 جنيهًا إلى 5750 جنيهًا، بزيادة بلغت 100 جنيه للجرام، مؤكدًا أن السوق لا تزال تمتلك فرصًا لتحقيق ارتفاعات جديدة خلال الفترة المقبلة.

توقعات بوصول الأوقية إلى 5000 دولار

ورجح الخبير أن تواصل أسعار الذهب صعودها تدريجيًا حتى نهاية عام 2026، متوقعًا أن تسجل أوقية الذهب مستويات قد تصل إلى 5000 دولار إذا استمرت العوامل الداعمة للمعدن النفيس.

وأشار إلى أن الذهب يظل أحد أهم أدوات التحوط ضد التضخم والتقلبات الاقتصادية، وهو ما يدفع العديد من المستثمرين والبنوك المركزية إلى زيادة احتياطياتهم منه.

نصيحة للمواطنين بشأن شراء الذهب

ونصح ناجي فرج المواطنين بشراء الذهب كلما توفرت لديهم السيولة، معتبرًا أن الأسعار الحالية لا تزال مناسبة مقارنة بالتوقعات المستقبلية التي تشير إلى إمكانية تسجيل مستويات قياسية جديدة قبل نهاية العام.

سعر الذهب اليوم

وأكد أن الذهب أثبت على مدار السنوات الماضية قدرته على الحفاظ على القيمة، مشيرًا إلى أن الأسعار شهدت خلال عام 2025 وحده ارتفاعات تراوحت بين 60% و65%.

تأثير الأوضاع العالمية على السوق

وأوضح الخبير أن الحرب الإيرانية الأمريكية كان لها تأثير واضح على الاقتصاد العالمي، حيث دفعت العديد من البنوك المركزية إلى توفير سيولة كبيرة، الأمر الذي تسبب في ضغوط بيعية على الذهب وأسهم في تراجع أسعاره خلال الأشهر الماضية.

وأشار إلى أن سعر أوقية الذهب هبط من نحو 5550 دولارًا إلى أقل من 4000 دولار خلال تلك الفترة، قبل أن تبدأ الأسعار في التعافي مجددًا مع تحسن الأوضاع العالمية وتراجع حدة التوترات.

ترقب لتحركات الأسبوع المقبل

ويرى مراقبون أن حركة الذهب خلال الأسبوع المقبل ستتحدد بشكل كبير وفق تطورات الأسواق العالمية، ونتائج البيانات الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى أي مستجدات تتعلق بأسعار الفائدة أو الأوضاع الجيوسياسية، وهي عوامل ستحدد ما إذا كان المعدن الأصفر سيواصل الاستقرار أم يستأنف موجة صعود جديدة.

الذهب أسعار الذهب أسعار الذهب اليوم أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 الذهب اليوم في الجنيه الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

العدادات الكودية

دون تصالح أو رخصة.. هؤلاء يحق لهم تحويل العدادات الكودية إلى قانونية فورًا

المؤتمر الصحفى

الداخلية تعلن شروط قبول دفعة جديدة من طلاب الثانوية العامة بكلية الشرطة

سكالوني

مدرب الأرجنتين يرد على اتهامات المجاملة أمام مصر: الأمر ليس جديدًا

وفاة محاربة سرطان في سوهاج

الموت يخطف أمًّا من بين زغاريد زفاف نجلتها بسوهاج ويحول الفرح لمأتم

خبز التموين

سعر رغيف الخبز المدعم اليوم السبت 11يوليو

إمام عاشور

عملاق أوروبي يقترب من ضم إمام عاشور.. هل يرحل عن الأهلي؟

اسامة نبيه

قلقان من الأهلي.. أسامة نبيه: لا أشعر بالارتياح للنادي الذي يسعي لضم حسام عبد المجيد

شوبير

بعد التألق في المونديال.. مصطفى شوبير على رادار أندية من 3 دول

ترشيحاتنا

الأهلي

تحرك رسمي.. هل يشارك الأهلي في دوري أبطال أفريقيا الموسم القادم؟

منتخب مصر

عودة الأبطال من المونديال.. ماذا خبأت حقيبة الفراعنة في طريقها إلى مصر؟

الحرارة

ثورة في عالم الحرارة.. مادة جديدة تمنح البشر القدرة على برمجتها والتحكم في تدفقها

بالصور

بعد تصدرها التريند بسبب محمد صلاح.. فوائد غير متوقعة لـ المياة الفوارة

فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة
فوائد المياة الفوارة

إزالة 99 حالة تعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

وداعًا حبيبة الملايين.. مجـ.زرة داخل فولكس فاجن والضحايا سيارات شهيرة

فولكس فاجن
فولكس فاجن
فولكس فاجن

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك
وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

فيديو

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

وزير الدفاع يلتقي نظيره الكونغولي الديمقراطي لبحث التعاون العسكري المشترك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد