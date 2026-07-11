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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

نتنياهو: أرجّح وجود كائنات فضائية في الكون.. لكن وصولها إلى الأرض مستبعد

نتنياهو
نتنياهو
فرناس حفظي
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لا يمتلك أي معلومات استخباراتية أو سرية بشأن الأجسام الطائرة المجهولة أو الكائنات الفضائية، لكنه يرى أن احتمال وجود حياة في أماكن أخرى من الكون "مرجّح"، في حين اعتبر أن وصولها إلى الأرض "ضئيل للغاية".

وجاءت تصريحات نتنياهو خلال استضافته في بودكاست ، حيث سُئل عما إذا كان قد اطّلع، خلال سنوات توليه رئاسة الحكومة، على أي معلومات سرية تتعلق بالكائنات الفضائية أو الظواهر الجوية المجهولة.

وردّ نتنياهو قائلاً: “أعرف الكثير من الأسرار، لكن هذا السر ليس من بينها. لم أرَ أي دليل على ذلك، ولا أعلم ما الذي يملكه الأمريكيون.”

وأوضح أن رأيه يستند إلى اهتمامه الشخصي بالفيزياء وعلم الفلك، وليس إلى معلومات أمنية، مشيراً إلى أن اتساع الكون واحتواءه على مليارات المجرات والكواكب يجعل احتمال وجود أشكال أخرى من الحياة أمراً منطقياً.

وأضاف أن هذا لا يعني بالضرورة أن تلك الكائنات زارت الأرض، مؤكداً أن قوانين الفيزياء، وعلى رأسها محدودية سرعة الضوء والمسافات الشاسعة بين النجوم، تجعل وصول حضارات أخرى إلى كوكب الأرض أمراً بالغ الصعوبة.

واختتم نتنياهو بالقول: “يمكن للمرء أن يؤمن بوجود حياة أخرى في الكون، لكن احتمال وصولها إلى هنا ضئيل للغاية.”

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو معلومات استخباراتية الكائنات الفضائية الأجسام الطائرة المجهولة

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