نتنياهو يدفع نحو مهاجمة إيران.. وترامب يرفض خشية اتساع المواجهة

أفادت شبكة CNN، نقلًا عن مصدر إسرائيلي، بأن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يرغب في انضمام إسرائيل إلى المواجهة العسكرية ضد إيران، إلا أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يرفض ذلك في الوقت الحالي خشية خروج التصعيد عن السيطرة.



وبحسب التقرير، يرى ترامب أن دخول إسرائيل على خط المواجهة قد يؤدي إلى توسيع نطاق الصراع، وهو ما يدفع الإدارة الأمريكية إلى كبح أي تحرك عسكري إسرائيلي مباشر ضد إيران في هذه المرحلة.



ويأتي ذلك في ظل تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، وبعد تقارير تحدثت عن تزويد إسرائيل الولايات المتحدة بمعلومات استخباراتية جديدة بشأن مخطط إيراني مزعوم لاستهداف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما اعتبرته وسائل إعلام أمريكية عاملًا قد يسهم في زيادة حدة الأزمة.



وفي السياق ذاته، كانت القيادة المركزية الأمريكية قد أعلنت في وقت سابق تنفيذ ضربات إضافية ضد أهداف إيرانية، مؤكدة أن العمليات تستهدف تقويض قدرة طهران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز، ومحمّلة إيران مسؤولية الهجمات الأخيرة على السفن التجارية.



كما شهدت الساعات الماضية تقارير عن هجمات إيرانية استهدفت قواعد أمريكية في عدد من دول الخليج، في وقت أكد فيه مسؤول أمريكي رفيع أن وقف إطلاق النار بين واشنطن وطهران "انتهى، على الأقل في الوقت الراهن"، ما يعكس استمرار حالة التصعيد بين الجانبين.