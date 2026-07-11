توك شو | استقرار الذهب والطقس والعملات..الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديال

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي

طقس السبت.. رطوبة مرتفعة وشبورة صباحية ورياح تلطف الأجواء ليلًا

تشهد البلاد اليوم السبت 11 يوليو 2026 أجواءً صيفية حارة ورطبة على أغلب الأنحاء، وسط استمرار تأثير ارتفاع نسب الرطوبة التي تزيد من الإحساس بدرجات الحرارة، بالتزامن مع عدد من الظواهر الجوية المتوقعة، أبرزها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر ونشاط الرياح على مناطق متفرقة، وفقًا لتوقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

الرطوبة ترفع الحرارة المحسوسة

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن ارتفاع نسب الرطوبة يعد من أبرز العوامل المؤثرة في حالة الطقس اليوم، إذ يؤدي إلى زيادة الإحساس بدرجات الحرارة عن القيم الفعلية المقاسة في الظل بما يتراوح بين درجة وثلاث درجات مئوية، ما يجعل الأجواء أكثر حرارة، خاصة خلال فترات النهار.

اعرف الدولار بكام..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11 يوليو

استعرض برنامج «صباح البلد» أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك، حيث شهدت أسعار العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة سوق الصرف، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو التحويلات.

ويعد سعر صرف العملات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ تؤثر أسعار العملات بشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية.

ناقد: الرئيس السيسي صاحب قرار اختيار مدرب مصري للمنتخب الوطني

أكد الناقد الرياضي محمد عصام أن الرئيس عبد الفتاح السيسي كان صاحب الدور الرئيسي في دعم قرار إسناد القيادة الفنية للمنتخب الوطني إلى مدير فني مصري، مشيرًا إلى أن هذا التوجه أثبت نجاحه على أرض الواقع.

وأضاف محمد عصام، خلال تصريحات لبرنامج صباح البلد، أن المنتخب لم يتعرض للهزيمة، بل نجح في تحقيق الفوز بالمباراة، معتبرًا أن الأداء والنتيجة يعكسان نجاح الاختيارات الفنية.

اعرف الجرام بكام.. أسعار الذهب اليوم السبت 11 يوليو

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلية حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، السبت، وسط متابعة مستمرة من المواطنين والمستثمرين لتحركات المعدن الأصفر، الذي يعد من أبرز أدوات الادخار والاستثمار في مصر، ويتأثر بالعديد من العوامل المحلية والعالمية.

ويحرص قطاع كبير من المواطنين على متابعة أسعار الذهب بشكل يومي، سواء بغرض الشراء أو البيع أو الادخار، في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية وسعر صرف العملات.

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب وفق آخر تحديث على النحو التالي وفقا لما رصده “صباح البلد”.

اليوم.. الرئيس السيسي يستقبل المنتخب الوطنى تكريما لإنجازه التاريخي بالمونديال

يستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، لاعبي المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، إلى جانب أعضاء الجهاز الفنى، وذلك تقديرا من الدولة للإنجاز الذى حققه المنتخب خلال مشاكته فى بطولة كأس العالم 2026.

ويأتى اللقاء تأكيدا لحرص القيادة السياسية على دعم الرياضة المصرية، وتكريم النماذج الوطنة التى ترفع اسم مصر فى المحافل الدولية، بعد الأداء المشرف الذى قدمه المنتخب وتحقيقه انجازا غير مسبوق فى تاريخ الكرة المصرية، وذلك وفقا لما أذاعته الفضائية المصرية.

الرئيس السيسي لمنتخب مصر: كسبتم احترام العالم وصنعتم فرحة للمصريين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن المنتخب الوطني نجح في كسب احترام المصريين والعرب ومتابعي كرة القدم حول العالم، مشيدًا بالأداء الذي قدمه اللاعبون خلال بطولة كأس العالم 2026، والذي عكس روحًا قتالية وانضباطًا كبيرًا.

الاحترام أهم من النتائج

وأشار الرئيس إلى أن الرياضة لا تُقاس فقط بالفوز والخسارة، وإنما بما يتركه الفريق من انطباع واحترام لدى الجماهير، مؤكدًا أن المنتخب نجح في تقديم صورة مشرفة لمصر.