اعرف الدولار بكام..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11 يوليو

استعرض برنامج «صباح البلد» أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك، حيث شهدت أسعار العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة سوق الصرف، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو التحويلات.

ويعد سعر صرف العملات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ تؤثر أسعار العملات بشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

الدولار الأمريكي: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.

49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع. اليورو: 56.52 جنيه للشراء، و56.64 جنيه للبيع.

56.52 جنيه للشراء، و56.64 جنيه للبيع. الجنيه الإسترليني: 66.12 جنيه للشراء، و66.27 جنيه للبيع.

66.12 جنيه للشراء، و66.27 جنيه للبيع. الريال السعودي: 13.20 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.

13.20 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع. الدينار الكويتي: 161.04 جنيه للشراء، و161.41 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف

ويواصل المواطنون متابعة أسعار العملات بشكل يومي، لما لها من تأثير على تكلفة السفر والاستيراد وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب اهتمام المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي بمتابعة أي تغيرات قد تطرأ على سوق النقد.

ما العوامل التي تؤثر في تسعير العملات؟

تتحدد أسعار صرف العملات وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، من أبرزها: