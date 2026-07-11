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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

اعرف الدولار بكام..أسعار العملات الأجنبية والعربية اليوم السبت 11 يوليو

ارشيفيه
ارشيفيه
منار عبد العظيم
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استعرض برنامج «صباح البلد» أحدث أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديثات البنوك، حيث شهدت أسعار العملات الرئيسية حالة من الاستقرار النسبي، مع استمرار اهتمام المواطنين بمتابعة حركة سوق الصرف، سواء لأغراض السفر أو التجارة أو التحويلات.

ويعد سعر صرف العملات من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تحظى بمتابعة يومية، خاصة في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق العالمية، إذ تؤثر أسعار العملات بشكل مباشر في العديد من القطاعات الاقتصادية.

أسعار العملات اليوم

جاءت أسعار صرف أبرز العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري على النحو التالي:

  • الدولار الأمريكي: 49.56 جنيه للشراء، و49.66 جنيه للبيع.
  • اليورو: 56.52 جنيه للشراء، و56.64 جنيه للبيع.
  • الجنيه الإسترليني: 66.12 جنيه للشراء، و66.27 جنيه للبيع.
  • الريال السعودي: 13.20 جنيه للشراء، و13.22 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي: 161.04 جنيه للشراء، و161.41 جنيه للبيع.

متابعة مستمرة لحركة سوق الصرف

ويواصل المواطنون متابعة أسعار العملات بشكل يومي، لما لها من تأثير على تكلفة السفر والاستيراد وأسعار السلع والخدمات، إلى جانب اهتمام المستثمرين والمتعاملين في القطاع المصرفي بمتابعة أي تغيرات قد تطرأ على سوق النقد.

ما العوامل التي تؤثر في تسعير العملات؟

تتحدد أسعار صرف العملات وفق مجموعة من العوامل الاقتصادية والمالية، من أبرزها:

  • العرض والطلب على العملة في الأسواق المحلية والعالمية.
  • قرارات البنك المركزي المتعلقة بأسعار الفائدة والسياسة النقدية.
  • معدلات التضخم وتأثيرها على القوة الشرائية للعملة.
  • مستوى الاحتياطي النقدي الأجنبي لدى الدولة.
  • حجم الصادرات والواردات وحركة التجارة الخارجية.
  • التدفقات الاستثمارية ودخول أو خروج رؤوس الأموال.
  • الأوضاع الاقتصادية والسياسية محليًا وعالميًا.
  • التطورات العالمية مثل الأزمات الاقتصادية أو التوترات الجيوسياسية، التي قد تؤثر في حركة أسواق الصرف.
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