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الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا
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إلهام أبو الفتح
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طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الصادرات الزراعية المصرية تكسر حاجز 5.8 مليون طن.. والموالح تتصدر عالميًا

الصادرات الزراعية
الصادرات الزراعية
شيماء مجدي
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كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، عن تقدم ملحوظ في حجم الصادرات الزراعية المصرية، حيث تجاوزت حاجز الـ 5.8 مليون طن حتى الآن خلال العام الجاري، بما يؤكد  تنامي الطلب العالمي على الحاصلات المصرية، ويجسد نجاح الدولة في تطوير القطاع الزراعي وزيادة تنافسيته على الساحة الدولية.

ووفقا لتقرير رسمي صادر عن الإدارة المركزية للحجر الزراعي، بقطاع الخدمات الزراعية، واصلت الموالح، تربعها على عرش الصادرات بكمية تجاوزت 2.2 مليون طن، بينما جاءت البطاطس الطازجة في المركز الثاني بكميات بلغت أكثر من 908 ألف طن، كما سجلت الصادرات الزراعية من محصول البطاطا نحو 218 ألف طن.

وأشار التقرير إلى أن الصادرات الزراعية المصرية من محصول العنب قد تجاوزت 147 ألف طن، ومن الفاصوليا الطازجة والجافة نحو 125 ألف طن، فيما بلغت صادرات البصل الطازج أكثر من 123 ألف طن، والفراولة الطازجة أكثر من 39 ألف طن، فيما سجلت صادرات الثوم الطازج نحو 34 ألف طن، والطماطم الطازجة 20 ألف طن، ذلك بالإضافة إلى تدفق كميات كبيرة من محاصيل الجوافة والرمان، والتي جاءت في مراتب متقدمة على التوالي، ضمن قائمة أهم الصادرات الزراعية المصرية.

وفي سياق متصل، أكدت فاروق استمرار جهود الوزارة، من خلال الإدارة المركزية للحجر الزراعي وبالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية، لفتح أسواق عالمية جديدة أمام المنتجات الزراعية المصرية بمختلف قارات العالم، واختراق أسواق واعدة ذات اشتراطات حجرية صارمة، بما يسهم في توسيع الخريطة التصديرية لمصر وتعزيز نفاذ السلع الزراعية المختلفة لدول العالم.

وشدد وزير الزراعة على أن هذا التوسع والنمو المستمر يمثل شهادة ثقة دولية متزايدة في منظومة الرقابة والتتبع المصرية، ويؤكد مطابقة الحاصلات الوطنية لأعلى معايير السلامة والجودة العالمية، مشيرًا إلى مواصلة العمل المشترك مع المنتجين والمصدرين للحفاظ على هذه المكتسبات ودعم الاقتصاد الوطني.

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