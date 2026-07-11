عصام السيد يقدم ورش متخصصة فى جامعة العاصمة

يقدم المخرج الكبير عصام السيد ورشة متخصصة في الإخراج المسرحي للمخرجين الشباب من جامعة العاصمة، وذلك في إطار توجه الأكاديمية لدعم الحركة المسرحية، وتنمية مهارات الشباب، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع وذلك تحت رعاية الأستاذة الدكتورة نبيلة حسن، رئيس أكاديمية الفنون.

وتأتي الورشة عقب النجاح الكبير الذي حققته عروض “شارع الفن”، وامتداد فعالياتها إلى مواقع جديدة، حيث قررت أكاديمية الفنون فتح أبوابها أمام برامج الخدمة المجتمعية، من خلال تنظيم سلسلة من الورش التدريبية المتخصصة بالتعاون مع جامعة العاصمة برئاسة الأستاذ الدكتور السيد قنديل، تحت إشراف مسرح نهاد صليحة، وإدارة المهندسة سماح نبيل.

موعد إقامة ورشة المخرج عصام السيد

وتقام الورشة على مسرح الميكروتياترو، تحت إدارة المخرج علاء حسني، خلال أيام 16 و19 و21 و23 و26 يوليو، ويقدم خلالها المخرج عصام السيد برنامجًا تدريبيًا يجمع بين الجانبين النظري والتطبيقي، مستعرضًا خبراته الممتدة في مجال الإخراج المسرحي، بما يسهم في صقل مهارات المشاركين وإعداد جيل جديد من المخرجين الشباب.

من هو عصام السيد؟

عصام السيد هو من أبرز مخرجين المسرح في مسرح والعالم العربي،اخرج ما يزيد عن الخمسين عملا مسرحيا منذ عام 1981 و حتى ألان في مسرح الدولة و القطاع الخاص، و التليفزيون، و الثقافة الجماهيرية، و الاحتفالات القومية، حاول من خلالها أتباع منهج اخراجى يستفيد من الظواهر المسرحية الشعبية المصرية في تزاوج مع المناهج الإخراجية العالمية.

وحقق نجاحا جماهيريا وفنيا ونقديا في نفس الوقت. قام بنشاط متصل في مجالات المسرح المتعددة : اخراجا و تدريبا و نقدا و تنظيرا و إدارة على مدار خمسة و ثلاثون عاما، و مثلت أعماله «مصر» في عدة مهرجانات عربية و عالمية بمصر و سوريا و تونس و العراق و الكويت و فرنسا.