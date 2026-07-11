تامر حسني وأحمد سعد يشعلان حفل استقبال منتخب مصر في الساحل بعلم مصر و«حلوة يا بلدي»

شارك المطربان تامر حسنى وأحمد سعد فى إحياء حفل استقبال بعثة منتخب مصر، الذي أقيم في الساحل الشمالى بعنوان «يلا ساحل»، احتفالا بالإنجاز التاريخى الذى حققه المنتخب بالتأهل إلى دور الـ16 من بطولة كأس العالم للمرة الأولى فى تاريخ المنتخب، وسط حضور جماهيرى كبير وأجواء احتفالية.

وشهد الحفل صعود تامر حسنى وأحمد سعد إلى المسرح وهما يحملان علم مصر، حيث قام الثنائى بغناء أغنية «حلوة يا بلدي»، ليتفاعل معها الجمهور بشكل كبير، مرددين كلمات الأغنية.

وشهدت الفقرة تفاعلا واسعا من الحضور، حيث حرص أحمد سعد وتامر حسنى على توجيه التحية للجماهير، مؤكدين دعمهما لمنتخب مصر، فى احتفالية امتزجت فيها الأجواء الفنية بالمشاعر الوطنية، احتفاء بالمشوار التاريخى الذى قدمه الفراعنة فى البطولة.

ويأتى الحفل ضمن سلسلة الفعاليات التى أُقيمت لتكريم لاعبى منتخب مصر والجهاز الفنى، بعد الأداء المميز الذى قدمه الفريق فى كأس العالم، والذى حظى بإشادة واسعة من الجماهير رغم انتهاء مشواره فى البطولة.