مقتل شخص جراء هجوم أوكراني على سفن في بحر آزوف

أفاد يوري سلوسار حاكم مقاطعة روستوف الروسية صباح اليوم السبت بأن القوات الأوكرانية هاجمت الليلة الماضية 4 سفن في خليج تاجانروج بشمال بحر آزوف، ما أسفر عن مقتل شخص.

وكتب سلوسار في منشور عبر منصة "ماكس": "تعرضت 4 سفن من أنواع مختلفة للهجوم في خليج تاجانروج، إحداها ناقلة تحمل الميثانول.. وقُتل بحار كان على متن سفينة تقنية"، مضيفا أنه لم يصب أي شخص آخر بأذى جراء الهجوم، حسب التقارير الأولية.

وذكر سلوسار أنه تم تدمير أكثر من 15 طائرة مسيرة خلال التصدي للغارة الجوية.

وأكد الحاكم عدم وجود أي خطر لتسرب الميثانول، موضحا أن السفن لحقت بها أضرار طفيفة.



و أدى هجوم مسيرات أوكرانية، في الليلة السابقة، إلى نشوب حريق في أراضي ميناء تاجانروج البحري، دون وقوع إصابات.