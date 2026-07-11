الموت يخطف أمًّا من فرحة زفاف نجلتها بسوهاج .. ما الذي حدث؟

خيم الحزن على بيت الذي كانت تملئة الزغاريد لزواج ابنتهم الصغرى، لم تكن تعلم أن آخر الزغاريد التي ستسمعها ستكون في ليلة فرحة ابنتها، وأن البيت الذي ظل يستعد لاستقبال يوم طال انتظاره سيتحول في لحظات إلى مكان يكسوه الحزن والدموع، رحلت الأم التي حاربت مرض السرطان بكل ما أوتيت من قوة، قبل أن تكتمل فرحة عائلتها بزفاف نجلتها الصغرى، لتترك خلفها حكاية موجعة تختلط فيها دموع الفرح بمرارة الفراق.

موت الام

خيم الحزن على أهالي منطقة نجع أبو شجرة بدائرة قسم شرطة ثان سوهاج، عقب وفاة سيدة خمسينية بعد صراع طويل مع مرض السرطان، في توقيت لم يكن يخطر على بال أحد، حيث فارقت الحياة في اليوم التالي لحفل حنة نجلتها، وقبل موعد الزفاف بيومين فقط، لتتحول استعدادات العائلة للفرح إلى مأتم.

احداث القصة

كانت الراحلة تخوض معركتها الخاصة مع المرض اللعين، تقاوم آلام السرطان وتتمسك بالأمل، لا من أجل نفسها فقط، بل من أجل أسرتها وأبنائها الذين كانت ترى في فرحتهم دافعًا للاستمرار والصمود، وظلت رغم تعبها تحاول أن تكون حاضرة بينهم، تتابع تفاصيل تجهيزات زفاف ابنتها وتحلم باللحظة التي تراها فيها عروسًا.

ليلة الحنة

وفي ليلة الحنة، عاشت الأسرة لحظات من السعادة، ارتفعت الزغاريد وامتلأ المنزل بأجواء الاحتفال، وكانت الأم بين أهلها وأحبابها، وكأنها أرادت أن تترك لهم ذكرى أخيرة تحمل ملامح الفرح قبل الرحيل، لكن المرض الذي قاومته طويلًا كان له موعد آخر معها.

ولم تمر سوى ساعات قليلة حتى انقلب المشهد بالكامل، وغابت الابتسامات وحلت مكانها الصرخات والدموع، بعدما فقدت الأسرة الأم في أكثر الأوقات التي كانت تنتظر فيها وجودها بجوار ابنتها في يوم العمر.

ولم تكن معركة الراحلة مع المرض وحدها قصة صبرها، فقد كانت أيضًا ترعى أحد أبنائها من ذوي الهمم، شابًا يعاني من متلازمة داون، وكانت له الأم والأمان والسند، ليترك رحيلها فراغًا كبيرًا في حياة أسرتها.

حزن والم

وسادت حالة من الحزن بين أهالي نجع أبو شجرة، الذين نعوا الراحلة مؤكدين أنها كانت مثالًا للصبر والتحمل، وأنها ظلت تحارب المرض بقوة حتى آخر أيامها.

وبينما كانت العائلة تستعد لارتداء ثوب الفرح، ارتدت ثوب الحداد، وتحول حلم الزفاف إلى ذكرى حزينة ستظل مرتبطة بيوم فقدوا فيه من كانت تستحق أن تكون أول الحاضرين بين أبنائها، الأم التي حاربت السرطان، لكنها لم تنتصر عليه.