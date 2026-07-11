لو بتأسس بيتك.. خبير يكشف أهم خطوات حماية منزلك من حرائق الكهرباء

مع ارتفاع درجات الحرارة خلال فصل الصيف، تزداد مخاطر حرائق المنازل نتيجة الضغط الكبير على الشبكات الكهربائية وسوء استخدام الأجهزة، ما يجعل اتباع إجراءات السلامة أمرًا ضروريًا لحماية الأرواح والممتلكات.

وفي هذا السياق، وجّه اللواء أيمن سيد الأهل، مستشار وخبير الحماية المدنية وتأمين المنشآت، مجموعة من النصائح المهمة لكل من يؤسس منزله، مؤكدًا أن ارتفاع درجات الحرارة لا يتسبب في اندلاع الحرائق بشكل مباشر، لكنه يكشف أي خلل موجود في الشبكات الكهربائية أو زيادة الأحمال على الأجهزة.

وأوضح أن تشغيل عدة أجهزة كهربائية في الوقت نفسه، مثل أجهزة التكييف والشواحن، دون مراعاة قدرة الشبكة الكهربائية، يعد من أبرز أسباب حرائق المنازل، إلى جانب ترك المشتركات الكهربائية تعمل أثناء النوم أو عند مغادرة المنزل.

ونصح بضرورة تحديث الشبكات الكهربائية، وتقليل الأحمال الزائدة، وتوفير طفاية حريق داخل المنزل مع تعلم الطريقة الصحيحة لاستخدامها.

كما شدد على عدم استخدام المياه لإطفاء حرائق الكهرباء أو الزيوت، وضرورة التواصل مع الحماية المدنية فورًا إذا تعذر السيطرة على الحريق، مع التأكد من تبريد مكان الحريق جيدًا بعد إخماده لمنع اشتعاله مرة أخرى.