السيطرة على حريق بالأشجار بجوار موقف المطاعنة في إسنا بالأقصر

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الأقصر، اليوم، من السيطرة على حريق اندلع في أشجار الحلف والحشائش الجافة بمنطقة موقف المطاعنة، في نهاية كوبري خزان إسنا، دون وقوع أي إصابات أو خسائر في الأرواح.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغًا يفيد باندلاع النيران في مساحة تضم حشائش وأشجار حلف جافة، ما أدى إلى تصاعد ألسنة اللهب والدخان بالمنطقة، وعلى الفور انتقلت سيارات الإطفاء إلى موقع البلاغ.

وباشرت قوات الحماية المدنية أعمال الإخماد، وتمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها إلى المناطق المجاورة، حتى تمت السيطرة الكاملة على الحريق وإجراء عمليات التبريد للتأكد من عدم تجدد اشتعال النيران.

أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيقات وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما جارٍ فحص أسباب اندلاع الحريق وملابساته للتأكد من عدم وجود شبهة جنائية.