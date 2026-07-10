تطوير خدمات تنظيم الأسرة ودعم الولادة الطبيعية الآمنة بالأقصر

عقدت مديرية الشئون الصحية بالأقصر اجتماعًا مشتركًا مع فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالمحافظة، لبحث آليات تطوير خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وتعزيز التعاون بين الجانبين بما يسهم في رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان.

حضر الاجتماع الدكتور أحمد أبو العطا مدير مديرية الشئون الصحية بالأقصر، والدكتور أحمد صبري الملاح مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، والدكتورة ألفت حسان مدير عام الطب الوقائي، والدكتورة غادة شعيب مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة إيناس نائب مدير إدارة تنظيم الأسرة، إلى جانب عدد من القيادات ومديري الإدارات المعنية من الجانبين.

واستعرض الاجتماع مؤشرات الأداء الخاصة بخدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، وبحث سبل تحسين جودة الخدمات المقدمة داخل منشآت الرعاية الصحية، مع التأكيد على أهمية تقديم المشورة الطبية السليمة للسيدات من خلال فرق طب الأسرة والتمريض، بما يسهم في زيادة الإقبال على خدمات تنظيم الأسرة وتحسين مؤشرات الصحة العامة بالمحافظة.

كما ناقش الحضور خطة تدريب ورفع كفاءة الأطباء وأطقم التمريض والعاملين بمنشآت الرعاية الأولية، من خلال برامج تدريبية متخصصة تواكب أحدث الأساليب العلمية في تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، إلى جانب دعم التدريب العملي للأطباء الجدد بما ينعكس على جودة الأداء داخل المنشآت الصحية.

وتطرق الاجتماع إلى موقف توافر وسائل تنظيم الأسرة بجميع الوحدات والمنشآت الصحية، مع التأكيد على استمرار توفيرها دون أي معوقات، ومتابعة مؤشرات الأداء بصورة دورية، إلى جانب مراجعة معدلات الولادات الطبيعية والقيصرية، والعمل على زيادة معدلات الولادة الطبيعية الآمنة وفقًا للدلائل الإرشادية والمعايير الطبية المعتمدة.

وفي ختام الاجتماع، أكد الجانبان استمرار التنسيق والتعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، والتوسع في برامج التدريب والتوعية الصحية، بما يعزز وعي المواطنين بأهمية خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، ويدعم جهود الدولة في تطوير المنظومة الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة لأهالي محافظة الأقصر.