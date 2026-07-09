محافظ الأقصر يوجه بتسريع وتيرة العمل بملفات تقنين الأراضى

عقد المهندس عبد المطلب عمارة، محافظ الأقصر، اجتماعًا لمتابعة منظومة التقنين ومناقشة مستجدات العمل بملفات التقنين على مستوى المحافظة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صحصاح، السكرتير العام المساعد لمحافظة الأقصر، ورؤساء المراكز والمدن ونوابهم، ومديري إدارات الشئون المالية والإدارية، والشئون القانونية، وأملاك الدولة، ومدير المنظومة منظومة التقنين، ونظم المعلومات الجغرافية (GIS).

وخلال الاجتماع، تمت مناقشة موقف ملفات التقنين بكل مركز واستكمال باقى إجراءات التقنين والتاكيد على الإسراع من اجراءات التقنين .

كما تناول الاجتماع عرض بيان تفصيلي بجميع الملفات الخاصة بالتقنين على مستوى المحافظة، للوقوف على معدلات الإنجاز ومتابعة سير العمل.

وأكد محافظ الأقصر، خلال الاجتماع، ضرورة تسريع وتيرة العمل في جميع ملفات التقنين والانتهاء من الإجراءات في أسرع وقت، بما يحقق صالح المواطنين، مع الالتزام بتطبيق القانون ومتابعة يومية للانجازات لجميع المراكز.