ميدو يهاجم فيفا: كرة القدم أصبحت لعبة تجارية.. وخسارة الأرجنتين كانت ستكلفهم الملايين

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على توديع منتخب مصر بطولة كأس العالم بعد الأخطاء التحكيمية.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: “الاتحاد الدولي (فيفا) يحول كرة القدم إلى لعبة تجارية وأصبحت كرة القدم رأسمالية، لأن فضيحة مصر لو فازت على الأرجنتين كان الاتحاد الدولي سيخسر ملايين الدولارات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني فعلا أول مرة في حياتي أعترف بالخروج المشرف”.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.