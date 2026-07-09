قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بالأسماء.. ضخ دماء جديدة بشركات البتروكيماويات والسلامة وتعزيز دور المرأة
الخارجية الكويتية تحذر: العدوان الإيراني علينا يفاقم حالة التوتر في المنطقة
تعليمات عاجلة من التعليم لرؤساء اللجان بشأن امتحان الفيزياء ثانوية عامة
الرئيس السيسي يصدر قرارًا بتعيين اللواء هاني منصور نائبًا لرئيس هيئة الأزمات
الدفاعات الكويتية تعترض وتدمّر 3 صواريخ باليستية و10 طائرات مسيّرة
إسعاف 4 طالبات.. انخفاض سكر وضغط وحالات نفسية بين طالبات امتحان فيزياء الثانوية العامة بالدقهلية
بقرار جمهوري.. الرئيس السيسي يعين الفريق محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع رئيساً لهيئة إدارة الأزمات والطوارئ
محمد صلاح يقترب من أتلتيكو مدريد.. مفاجأة يكشفها ناقد رياضي
مصر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الكويت والبحرين
بعد ساعات ..البنك المركزي يقرر مصير سعر الفائدة اليوم الخميس
رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا
الثانوية العامة 2026.. إصابة طالب بأزمة قلبية بإحدى لجان الدقهلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميدو يهاجم فيفا: كرة القدم أصبحت لعبة تجارية.. وخسارة الأرجنتين كانت ستكلفهم الملايين

أحمد حسام ميدو
أحمد حسام ميدو
سارة عبد الله

علق الإعلامي أحمد حسام ميدو على توديع منتخب مصر بطولة كأس العالم بعد الأخطاء التحكيمية.

وقال ميدو، في تصريحات تلفزيونية: “الاتحاد الدولي (فيفا) يحول كرة القدم إلى لعبة تجارية وأصبحت كرة القدم رأسمالية، لأن فضيحة مصر لو فازت على الأرجنتين كان الاتحاد الدولي سيخسر ملايين الدولارات، أشكر اللاعبين والجهاز الفني فعلا أول مرة في حياتي أعترف بالخروج المشرف”.

وكان منتخب مصر ودع منافسات كأس العالم 2026 بعد خسارته أمام الأرجنتين بنتيجة 3-2 على ملعب مرسيدس بنز بمدينة أتلانتا الأمريكية، في مباراة تحولت إلى واحدة من أكثر مواجهات البطولة إثارة للجدل، بعدما تصدرت القرارات التحكيمية وتقنية الفيديو عناوين الصحف ووسائل الإعلام العالمية، وسط انتقادات واسعة من خبراء التحكيم وأساطير كرة القدم، الذين رأوا أن بعض القرارات المؤثرة حرمت الفراعنة من مواصلة مشوارهم التاريخي في البطولة.

أحمد حسام ميدو منتخب مصر فيفا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منتخب مصر

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة بعد انتهاء مشواره في كأس العالم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

هيثم حسن

خليفة صلاح في الريدز.. حقيقة انتقال هيثم حسن إلى ليفربول

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على موقع صدى البلد|درجاتك هنا

ترشيحاتنا

اجتماع اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب

اللجنة التشريعية و17 لجنة نوعية بالنواب تستكمل مناقشة قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر

مجلس النواب

تحرك برلماني بشأن تزايد شكاوى المواطنين من توقف بطاقاتهم التموينية

أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية في مجلس الشيوخ

اقتصادية الشيوخ: توطين صناعة مستلزمات الإنتاج يحمي الصناعة المحلية من اضطرابات سلاسل الإمداد

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: تفعيل بروتوكول كشف الثعابين

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب : كنت فاكر

المزيد