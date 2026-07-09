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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

لأول مرة.. شركة طيران عالمية تسير 27 رحلة أسبوعياً من بولندا للوجهات السياحة المصرية

السياحة في مصر
السياحة في مصر
محمد الاسكندرانى

أطلقت شركة طيران هنغارية، منخفضة التكاليف، اعتباراً من شهر يوليو الجاري، برنامج تشغيل طيران جديد، لأول مرة، من دولة بولندا إلى عدد من الوجهات السياحية في مصر بواقع 27 رحلة أسبوعياً إلى كل من مرسى علم وشرم الشيخ والغردقة، وذلك إلى جانب رحلاتها التي تقوم بتشغليها حالياً إلى مصر من الأسواق السياحية المختلفة التي تعمل بها.

زيادة التدفقات السياحية

يأتي ذلك تتويجاً للتعاون والشراكة القائمة بين الوزارة والشركة، وما شهدته من مناقشات واجتماعات مثمرة بين  شريف فتحي وزير السياحة والآثار ومسئولي الشركة والتي كان آخرها لقائه مع السيد Ian Molin الرئيس التنفيذي للقطاع التجاري بالشركة، في شهر يونيو الماضي، لبحث فرص تعزيز التعاون لزيادة التدفقات السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري من الأسواق التي تعمل بها الشركة، ولاسيما في ضوء خطط الشركة لتوسيع أعمالها في مصر خلال الفترة المقبلة.

كما ساهمت الباقات التحفيزية التي نفذتها وزارتي السياحة والآثار والطيران المدني، ووافق عليها مجلس الوزراء، في تشجيع الشركة على التعجيل على البدء في تنفيذ خططها التوسعية في السوق المصري، وذلك من خلال تسيير هذه الرحلات الجديدة من السوق البولندي.

وأكد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار على حرص الوزارة على تعزيز علاقات التعاون مع شركاء المهنة بالأسواق السياحية المختلفة، مثمنَّاً هذه الخطوة التي تعكس الثقة المتزايدة لدى كبرى شركات الطيران العالمية في المقصد المصري بما يدعم جهود الوزارة لزيادة الحركة السياحية الوافدة للمقصد السياحي المصري وتحقيق مستهدفات الدولة المصرية في تنمية قطاع السياحة في مصر والوصول إلى 30 مليون سائح بحلول عام 2030.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد نبيل معاون الوزير للطيران والمتابعة أن هذا البرنامج يتضمن تسيير 27 رحلة أسبوعياً من عدد من المدن البولندية إلى عدد من الوجهات السياحية المصرية، بواقع 11 رحلة إلى مدينة مرسى علم، و9 رحلات إلى مدينة الغردقة، و7 رحلات إلى مدينة شرم الشيخ، لافتاً إلى أن هذه الرحلات من شأنها أن تساهم في زيادة أعداد السائحين البولنديين الوافدين إلى المقصد المصري وتعزيز معدلات الاشغال في هذه الوجهات السياحية، كما تعكس اهتمام السائحين البولنديين بزيارة مصر والاستماع بما تقدمه من تجارب سياحية متنوعة.

جدير بالذكر أن شركة طيران، هي إحدى أكبر شركات الطيران العالمية منخفضة التكاليف، وتمتلك أسطولاً كبيراً من الطائرات، كما أن لديها خطة توسعية لزيادة عدد من الطائرات الجديدة إلى أسطولها خلال العامين الجاري والمقبل.
 

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