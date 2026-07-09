وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026 بنسبة نجاح 68.69%

اعتمد محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الدبلومات الفنية 2026 (الدور الأول) للعام الدراسي 2025 / 2026.



وأكد الوزير أن قطاع التعليم الفني واصل تحقيق خطوات ملموسة في تنفيذ استراتيجية تطوير منظومة التعليم الفني، مشيرًا إلى أن امتحانات هذا العام شهدت تطبيق نظام "البوكليت" والتكويد في الامتحانات التحريرية لأول مرة، بما أسهم في تعزيز الانضباط والشفافية.



وأشار الوزير محمد عبد اللطيف إلى استمرار الشراكة الاستراتيجية مع سوق العمل للعام الخامس على التوالي، من خلال مشاركة ممثلي سوق العمل في لجان التقييم النهائي للطلاب وفق منهجية الجدارات المهنية، بما يعزز ربط مخرجات التعليم الفني مع احتياجات سوق العمل.

ووجّه الوزير خالص الشكر والتقدير إلى جميع كوادر التعليم الفني من معلمين وإداريين، وللطلاب وأولياء أمورهم، مثمنًا جهودهم الملموسة طوال العام الدراسي، والتزامهم بالخطط الدراسية والتدريبات العملية والمهارية.

ومن جانبه، أوضح الدكتور أيمن محمد بهاء الدين، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات هذا العام، التي عُقدت خلال الفترة من 6 إلى 18 يونيو 2026، تقدم لها 755,846 طالبًا وطالبة، موزعين على 2,506 لجنة امتحانية، مشيدًا بحسن سير أعمال الامتحانات، وانتظام التقييمات العملية والمعملية والمهارية.

كما استعرض الدكتور عمرو بصيلة، رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية، السمات الخاصة ومؤشرات نتيجة امتحانات الدبلومات الفنية، موضحًا أن شهادات الدبلومات الفنية تتسم بتنوعها، حيث تضم 24 شهادة مختلفة نتيجة تعدد التخصصات (الصناعي، الزراعي، التجاري، والفندقي)، والأنظمة الدراسية (3 سنوات و5 سنوات)، والمسارات التعليمية المختلفة.

وجاءت مؤشرات النجاح وفقًا للأنظمة التعليمية على النحو التالي:

- (نظام الخمس سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 15,973 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 90.70%.

- نظام الثلاث سنوات (عام) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 361,434 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 55.27%.

- (التعليم والتدريب المزدوج) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,795 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.07%.

- البرامج المطورة وفق منهجية الجدارات بلغ عدد الطلاب الحاضرين 321,576 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 85.55%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (3 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 4,426 طالبًا وطالبة، موزعين على 4 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 80.81%.

- مدارس التكنولوجيا التطبيقية (5 سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 53 طالبًا وطالبة بشهادة واحدة، وبلغت نسبة النجاح 100%.

- نظام الإعداد المهني بلغ عدد الطلاب الحاضرين 35,545 طالبًا وطالبة، موزعين على 3 شهادات، بنسبة نجاح بلغت 36.43%.

- طلاب الدمج (نظام الثلاث سنوات) بلغ عدد الطلاب الحاضرين 11,066 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح بلغت 84.20%.

وأوضح رئيس عام امتحانات الدبلومات الفنية أن المؤشرات العامة للنتيجة بمختلف النوعيات والأنظمة والمسارات الامتحانية جاءت على النحو التالي:

• بلغ إجمالي عدد الناجحين 518,181 طالبًا وطالبة، بنسبة نجاح عامة بلغت 68,69%.

• بلغ إجمالي عدد الطلاب الذين لهم حق دخول امتحانات الدور الثاني 199,401 طالبًا وطالبة، بنسبة 26.38%.

• بلغ إجمالي عدد الراسبين 32,220 طالبًا وطالبة، بنسبة 4,26%.

. بلغ عدد الطلاب المتغيبين عن الامتحانات 5044 طالب بنسبة 0,67٪