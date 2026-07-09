التعمير والإسكان العقارية تعزز دورها في دعم تطوير الخدمات الحكومية بافتتاح أول مقر لإدارة الجوازات

أعلنت شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، بالتعاون مع وزارة الداخلية، قطاع المشروعات و التنمية بالوزارة و الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية ، عن افتتاح مكتب لتقديم الخدمات المميزة لتجديد جوازات السفر واستخراج شهادات التحركات وتوصيلها إلى باب المنزل، وذلك داخل مشروعها الرائد East Walk Mall بالقاهرة الجديدة، في خطوة تُعد الأولى من نوعها بافتتاح مقر حكومي خدمي داخل مشروع تجاري طورته شركة HDP، بما يعكس نموذجًا متطورًا للتكامل بين القطاعين الحكومي والخاص في تقديم الخدمات للمواطنين.

وشهد فعاليات الافتتاح عدد من قيادات قطاع المشروعات والتنمية وقيادات الادارة العامة للجوازات وممثلي وزارة الداخلية، إلى جانب المهندس أمجد حسنين، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير والإسكان العقارية (HDP).

ويأتي افتتاح المقر الجديد في إطار توجه الدولة نحو تطوير الخدمات الحكومية وتيسير إجراءات استخراج وتجديد وثائق السفر والهجرة والجنسية، من خلال توفير مقرات حديثة في مواقع استراتيجية يسهل الوصول إليها، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد المبذول من المواطنين، وتسريع إنجاز المعاملات، ورفع كفاءة تقديم الخدمات، إلى جانب تحسين تجربة المتعاملين وتوفير بيئة خدمية أكثر سهولة ومرونة تلبي احتياجات المواطنين وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.

ويقع East Walk Mall، أحد أحدث المشروعات متعددة الاستخدامات التي طورتها شركة HDP، في التجمع الخامس بالقاهرة الجديدة، في قلب منطقة تجارية حيوية تبعد دقائق فقط عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، ليشكل وجهة متكاملة تجمع بين الخدمات التجارية والإدارية والترفيهية في موقع متميز يخدم سكان القاهرة الجديدة والمناطق المحيطة.

ويؤكد هذا التعاون التزام شركة HDP بتطوير مشروعات عمرانية متكاملة تسهم في دعم خطط الدولة للتنمية، من خلال توفير بيئات حديثة تستوعب الخدمات الحكومية إلى جانب الأنشطة التجارية، بما يعزز جودة الحياة ويقدم قيمة مضافة للمجتمع والمواطنين.

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نبذة عن شركة الإسكان والتطوير العقاري (HDP)

تعد شركة التعمير والإسكان العقارية (HDP)، الذراع العقارية لبنك التعمير والإسكان، وقد انطلقت في عام 2022 برؤية طموحة لترسيخ مكانتها كإحدى الشركات الرائدة في السوق العقاري المصري. تتبنى الشركة رؤية مبتكرة تهدف إلى إعادة تعريف معايير الحياة العصرية من خلال تطوير مشروعات سكنية، إدارية، تجارية وطبية متكاملة، تجمع بين التصميم المعماري الراقي ومعايير الاستدامة، بما يواكب تطلعات العملاء المتنوعة ويعزز من قيمة استثماراتهم. ونجحت الشركة خلال فترة قصيرة في إطلاق عشرة مشروعات متميزة في مواقع استراتيجية بمحافظات مختلفة، تشمل شرق وغرب القاهرة والساحل الشمالي، ما يعكس ريادتها المتنامية في القطاع العقاري المصري.