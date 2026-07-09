مدبولي: المفاعل النووي حلم راود المصريين حتى تحقق على يد الرئيس السيسي

رحب الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالحضور في احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية ونقل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية للحضور .

وقال رئيس الوزراء انني كواحد من المصريين كنت اتمني ان ننشأ محطة لطاقة النووية حتي جاء الرئيس عبدالفتاح السيسي لتنفيذ هذا المشروع علي أرض الواقع.

وتابع رئيس الوزراء اليوم نشهد إنجاز جديد بتركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بعد ما نجحنا في تركيب الوعاء الأول.

وأشار رئيس الوزراء أن هذا كان حلم يراود المصريين حتي تحقق في عام ٢٠١٥ لافتا ان رؤية مصر تستند الي النمو الاقتصادي و الاجتماعي وتنمية المشروعات لافتا ان الطاقة اهم هذه الركائز هذه الرؤية مؤكدا أن التحديات العالمية أكدت علي أهمية النهج التي تنتهجه مصر في امتلاك الطاقة النووية السلمية لافتا أنه خيار استراتيجي لما توفر من خفض الانبعاثات الكربونية .

وتابع رئيس الوزراء أن مشروع الضبعة النووية يأتي لترسيخ مكانة مصر إقليميا ودوليا .