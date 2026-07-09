مصطفى شوقي يكشف تفاصيل مشروع ستديو درش.. خاص

كشف الفنان مصطفي شوقي عن تفاصيل مشروعه الجديد" ستديو درش"، والمقرر طرحه خلال الفترة القادمة.

وقال مصطفي شوقي في تصريحات خاصة لصدي البلد: استعد لطرح مشروع غنائي جديد يحمل اسم ستديو درش، وهو فكرة المنتج ريتشارد الحاج.

وتابع: المشروع عبارة عن 8 أغنيات، من الفلكور المصري، تم تسجيلهم بطريقة اللايف داخل الاستديو بصحبة الفرقة الموسيقية، وسيتم طرحهم تباعًا، وهناك اغان ستكون جديدة علي اذان المستمع، وستكون مختلفة.

واستكمل مصطفي شوقي: ريتشارد الحاج لا لا بفرد رائية علي المطرب، وهو يطلق علي نفسه داعم وليس منتج، واشعر بالراحة في التعاون معه.

وأضاف مصطفي شوقي، أن التصوير تم في الأستوديو بثلاثة كاميرات، والأغاني من إخراج رامي نبيل.