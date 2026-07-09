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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

من الأسرع إلى الهداف.. أبرز الأرقام القياسية قبل مباريات ربع نهائي المونديال

كأس العالم
كأس العالم
منتصر الرفاعي

تتجه الأنظار إلى النجم الفرنسي كيليان مبابي قائد هجوم منتخب فرنسا قبل المواجهة المرتقبة أمام المغرب مساء اليوم الخميس في الدور ربع النهائي من كأس العالم 2026 بعدما واصل كتابة التاريخ بأرقام استثنائية جعلته أحد أبرز نجوم النسخة الحالية من البطولة.

ويبحث المنتخب الفرنسي عن مواصلة حملة الدفاع عن حظوظه في المنافسة على اللقب، بينما يأمل المنتخب المغربي في تحقيق إنجاز جديد والتأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية في تاريخه.

مبابي.. أسرع لاعب في مونديال 2026

فرض كيليان مبابي نفسه كأسرع لاعب في كأس العالم 2026، بعدما سجل سرعة بلغت 37.6 كيلومتر في الساعة، ليتصدر قائمة اللاعبين الأكثر سرعة في البطولة، مؤكدًا أن سلاحه الأبرز ما زال يمثل صداعًا لدفاعات المنافسين.

صراع الحذاء الذهبي يشتعل

يواصل ليونيل ميسي تصدر ترتيب هدافي البطولة برصيد 8 أهداف بينما يلاحقه الثنائي كيليان مبابي وإيرلينج هالاند برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ميسي 

ويشهد مونديال 2026 منافسة استثنائية على لقب الهداف في ظل تقارب الأرقام بين أبرز نجوم البطولة مع دخول الأدوار الإقصائية مراحلها الحاسمة.

أرقام تاريخية للنجم الفرنسي

لم تتوقف إنجازات مبابي عند سباق الهدافين إذ سجل الهدف رقم 150 لمنتخب فرنسا في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

كما رفع رصيده إلى 11 هدفًا في الأدوار الإقصائية للمونديال ليواصل تحطيم الأرقام القياسية بقميص "الديوك" ويعزز مكانته بين أساطير البطولة.

ميسي يواصل صناعة التاريخ

في المقابل، يواصل ليونيل ميسي كتابة التاريخ مع منتخب الأرجنتين بعدما رفع رصيده إلى 21 هدفا في كأس العالم، ليعزز صدارته لقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

كما نجح قائد "التانجو" في التسجيل للمباراة التاسعة على التوالي، في رقم يعكس استمرارية تأثيره في أكبر محفل كروي.

أرقام فردية لافتة في البطولة

شهدت النسخة الحالية من كأس العالم العديد من الأرقام المميزة حيث يتصدر البلجيكي يوري تيليمانس قائمة أكثر اللاعبين ركضًا بإجمالي 61.8 كيلومتر.

 البلجيكي يوري تيليمانس

فيما سجل مواطنه تيموثي كاستاني أكبر مسافة يقطعها لاعب في مباراة واحدة بعدما بلغ 16.29 كيلومتر.

أما السنغالي باب جاي، فيحمل لقب صاحب أقوى تسديدة في البطولة، بسرعة وصلت إلى 131.9 كيلومترًا في الساعة.

إنجازات جماعية وأرقام قياسية

واصل المنتخب المغربي كتابة التاريخ بعدما أصبح أول منتخب أفريقي يبلغ الدور ربع النهائي في نسختين مختلفتين من كأس العالم.

منتخب المغرب

كما بلغت النرويج ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخها، بينما عادت سويسرا إلى هذا الدور لأول مرة منذ مونديال 1954.

وفي الجانب الدفاعي، يظل منتخب إسبانيا الوحيد الذي حافظ على نظافة شباكه في البطولة بينما وصل حارسه أوناي سيمون إلى 609 دقائق دون استقبال أي هدف في كأس العالم.

حضور جماهيري غير مسبوق

لم تقتصر الأرقام القياسية على المستطيل الأخضر، إذ سجلت بطولة كأس العالم 2026 حضورا جماهيريا تاريخيا تجاوز 6.25 مليون مشجع، بنسبة إشغال بلغت 99.7%، وبمتوسط 65,204 متفرجا في المباراة الواحدة.

كما حققت البطولة نجاحا رقميا كبيرا على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما سجلت 20 مليار مشاهدة لمقاطع الفيديو، و30 مليار ظهور للمحتوى، بالإضافة إلى 1.7 مليار تفاعل، متجاوزة الأرقام التي حققتها نسخة قطر 2022.

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