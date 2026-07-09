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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

المغرب ضد فرنسا.. هل يبتسم التاريخ لـ"أسود الأطلس" في معركة الثأر بمونديال 2026؟

منتخب المغرب
منتخب المغرب
منتصر الرفاعي

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى المواجهة المرتقبة بين المنتخبين المغربي والفرنسي في الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026 في لقاء يحمل طابعا خاصا لـ"أسود الأطلس" الذين يسعون للثأر من خسارتهم أمام "الديوك" بهدفين دون رد في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وتتجاوز أهمية المباراة مجرد المنافسة على بطاقة التأهل إلى نصف النهائي إذ تمنح المنتخب المغربي فرصة لكتابة فصل جديد في تاريخه أمام أحد أقوى منتخبات العالم بينما يطمح المنتخب الفرنسي إلى تأكيد تفوقه للمرة الثانية تواليًا في كأس العالم.

تاريخ المواجهات المتكررة في كأس العالم

شهدت بطولات كأس العالم العديد من المواجهات التي تكررت بين المنتخبين نفسيهما في نسختين متتاليتين وكانت النتائج متباينة بين نجاح المنتخبات الخاسرة في رد اعتبارها، أو استمرار هيمنة المنتخبات الفائزة.

ويمنح هذا التاريخ المنتخب المغربي أملا في تكرار سيناريوهات الثأر التي شهدها المونديال عبر العقود الماضية.

الأرجنتين تنتقم من هولندا

في كأس العالم 1974، تعرض المنتخب الأرجنتيني لهزيمة قاسية أمام هولندا برباعية نظيفة في دور المجموعات لكن الرد جاء في مونديال 1978 عندما فاز منتخب "التانجو" على الطواحين بنتيجة 3-1 بعد الوقت الإضافي في المباراة النهائية ليتوج بأول لقب عالمي في تاريخه.

ألمانيا ترد الدين لمارادونا

خسر المنتخب الألماني نهائي مونديال 1986 أمام الأرجنتين بقيادة دييجو مارادونا بنتيجة 3-2، لكنه عاد بقوة في نهائي نسخة 1990، وحقق الفوز بهدف دون رد سجله أندرياس بريمه من ركلة جزاء، ليستعيد لقب كأس العالم.

إنجلترا تمحو ذكرى بيكهام

في مونديال 1998، ودعت إنجلترا البطولة أمام الأرجنتين بركلات الترجيح في المباراة التي شهدت طرد ديفيد بيكهام، لكن "الأسود الثلاثة" نجحوا في رد الاعتبار خلال كأس العالم 2002، بعدما قاد بيكهام منتخب بلاده للفوز بهدف من ركلة جزاء.

هولندا ترد الاعتبار من إسبانيا

خسرت هولندا نهائي مونديال 2010 أمام إسبانيا بهدف أندريس إنييستا، لكنها انتقمت بقوة في افتتاح مشوار المنتخبين بكأس العالم 2014، بعدما حققت فوزًا عريضًا بنتيجة 5-1، في واحدة من أشهر مباريات البطولة.

بعد اكتساح الأرجنتين برباعية نظيفة في ربع نهائي مونديال 2010، جدد المنتخب الألماني تفوقه في نهائي نسخة 2014، عندما سجل ماريو جوتزه هدف الفوز في الوقت الإضافي، ليقود "المانشافت" إلى اللقب العالمي.

المغرب يعرف طريق الثأر

ويملك المنتخب المغربي تجربة ناجحة في رد الاعتبار خلال كأس العالم بعدما خسر أمام البرتغال بهدف دون رد في دور المجموعات بمونديال 2018 قبل أن يعود في نسخة قطر 2022 ويحقق فوزًا تاريخيًا بهدف يوسف النصيري في الدور ربع النهائي، ليصبح أول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم.

مواجهة تحمل أكثر من عنوان

يدخل المنتخب المغربي مواجهة فرنسا وهو مدفوع بطموح تحقيق إنجاز جديد وإزالة آثار خسارة نصف نهائي مونديال 2022 في حين يتطلع المنتخب الفرنسي إلى مواصلة تفوقه على "أسود الأطلس" وحجز بطاقة العبور إلى نصف النهائي.

وبين رغبة المغرب في كتابة صفحة جديدة من تاريخه وسعي فرنسا للحفاظ على هيبتها العالمية، تبدو المواجهة مرشحة لتكون واحدة من أقوى مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026، وقد تنضم إلى قائمة المباريات التي خلدها التاريخ تحت عنوان "الثأر أو تأكيد الهيمنة".

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