مدبولي: الرئيس السيسي حقق حلم المصريين بإنشاء أول محطة نووية سلمية في الضبعة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مشروع محطة الضبعة النووية يمثل أحد الأحلام الكبرى للمصريين التي تحولت إلى واقع، مشيرًا إلى أن دعم ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي أسهما في تحقيق هذا الإنجاز القومي.

وقال مدبولي خلال حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، إن المشروع يشهد تطورًا سريعًا في أعمال التنفيذ وفقًا للمخطط الزمني المحدد، مؤكدًا أن الطاقة النووية أصبحت أحد الركائز الأساسية لتحقيق رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس الوزراء أن محطة الضبعة النووية تسهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة من الطاقة الكهربائية، وتدعم جهود الدولة لتنويع مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة.

وأضاف أن المشروع يأتي ضمن برنامج الدولة للاستخدامات السلمية للطاقة النووية، وخطة تطوير قطاع الطاقة، بما يعزز قدرات مصر المستقبلية في مجالات الكهرباء والطاقة النظيفة.