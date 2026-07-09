قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء يشهد مراسم تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمحطة الضبعة النووية
مصطفى شوقي يكشف تفاصيل مشروع ستديو درش.. خاص
"درسناه في الكتب وحققه السيسي".. مدبولي يعلق بمشاعر مؤثرة على حلم مصر النووي في الضبعة
الدولار بـ 49.77 جنيه.. أسعار العملات رسميا في مصر ختام الخميس
بيقص شعرهم.. القبض على حلاق يرهب الأطفال فى الشارع بالقاهرة
القيادة المركزية الأمريكية: نفذنا غارات على أكثر من 170 هدفا عسكريا إيرانيا
رئيس الوزراء يلتقي المدير العام لمؤسسة "روسآتوم" الروسية الحكومية للطاقة الذرية
مدبولي يدشن حلم مصر النووي ببدء تركيب وعاء ضغط المفاعل الثاني بالضبعة.. صور
مدبولي: الرئيس السيسي حقق حلم المصريين بإنشاء أول محطة نووية سلمية في الضبعة
وزير الكهرباء: 4.2 تريليون جنيه استثمارات قطاع الطاقة الكهربائية لتنتقل مصر من العجز إلى الفائض والتصدير
مدبولي: كنت أقرأ في الكتب عن حلم المحطة النووية.. والرئيس السيسي حوله إلى واقع
وزير الكهرباء : حلم امتلاك أول محطة نووية مصرية لتوليد الطاقة يقترب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

ختام الثانوية الأزهرية.. إشادة بالقائمين على أعمال الامتحانات والطلاب

الشيخ أيمن عبد الغني
الشيخ أيمن عبد الغني
عبد الرحمن محمد

اختتم طلاب القسم الأدبي، اليوم الخميس، امتحانات الدور الأول للشهادة الثانوية الأزهرية للعام الدراسي 2025/2026، بأداء امتحان مادة الأدب والنصوص والمطالعة، لتُسدل بذلك الستار على امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية لهذا العام، بعد فترة امتحانية شهدت انتظامًا وانضباطًا في مختلف اللجان على مستوى الجمهورية.

وتابعت غرفة العمليات المركزية بقطاع المعاهد الأزهرية سير أعمال الامتحانات ميدانيًّا وإلكترونيًّا على مدار فترة انعقادها، بالتنسيق مع المناطق الأزهرية والجهات المعنية؛ لضمان انتظام اللجان وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

شكر وتقدير من الشيخ أيمن عبد الغني 

وفي ختام الامتحانات، وجّه الشيخ أيمن عبد الغني، القائم بعمل وكيل الأزهر الشريف، خالص الشكر والتقدير لجميع القائمين على أعمال امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، من رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين وأعضاء غرف العمليات والعاملين بالمناطق الأزهرية، تقديرًا لما بذلوه من جهود مخلصة طوال فترة الامتحانات، كما وجّه الشكر لأبنائه الطلاب على ما أبدوه من التزام وانضباط، بما يعكس وعيهم وتقديرهم للمؤسسة الأزهرية العريقة التي ينتمون إليها.

كما وجّه أ.د أحمد الشرقاوي، القائم بعمل رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، الشكر لطلاب الشهادة الثانوية الأزهرية وأولياء أمورهم على تعاونهم والتزامهم، مثمنًا جهود العاملين بالقطاع والمناطق الأزهرية في إنجاح أعمال الامتحانات، ومؤكدًا أن المرحلة المقبلة تشهد انطلاق أعمال التصحيح ورصد الدرجات وفق الضوابط المقررة؛ لضمان حصول كل طالب على حقه كاملًا.

امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية الشيخ أيمن عبد الغني اعمال الإمتحانات نتيجة الثانوية الأزهرية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 الدور الأول برقم الجلوس على صدى البلد|اضغط هنا

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

ظهرت الآن ..رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس

بعد قليل.. نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس على صدى البلد

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026

لينك نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس ..ظهرت على صدى البلد

الأسطول البحري الامريكي

انفجارات تهز مقر الأسطول الأمريكي الخامس

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

رابط نتيجة الدبلومات الفنية 2026 برقم الجلوس .. اضغط هنا

وزير التربية والتعليم

بعد قليل..وزير التعليم يعتمد نتيجة الدبلومات الفنية 2026|ودرجاتك على صدى البلد

وزير التربية والتعليم

نتيجة الدبلومات الفنية 2026 ..نسبة النجاح أقل من 70% والأوائل بعد قليل

ترشيحاتنا

وزيرا الإسكان والعمل

وزيرا الإسكان والعمل يبحثان تأهيل العمالة لتلبية احتياجات المشروعات القومية

متحف جاير أندرسون

متحف جاير أندرسون يحتفل باليوم العالمي للأرشيف

اجتماع قيادات ماسبيرو

اجتماع لقيادات ماسبيرو بالعاصمة الجديدة لتعزيز التكامل والعمل بروح الفريق الواحد

نتيجة الدبلومات الفنية 2026

بالصور

جهز ورقك لشقق الإسكان.. طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم
طريقة استخراج برنت تأمينات مختوم

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للاختصاصات الصحية

الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية
الأكاديمية الطبية العسكرية تحصل على الاعتماد المؤسسي من المجلس العربى للإختصاصات الصحية

الكيلو بـ75 جنيها.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الخميس

اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم
اسعار الفراخ اليوم

لوك جريء.. نيللي كريم تخطف الأنظار في أحدث ظهور

نيللي كريم
نيللي كريم
نيللي كريم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. داليا هلال

د. داليا هلال تكتب: من إسنا إلى العالمية.. كيف رسّخ سمير فرج مفهوم السياحة التجديدية قبل أن يصبح نموذجًا دوليًا

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: القيادة الاستراتيجية للدولة.. عندما تتحول الرؤية إلى قوة شاملة

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب: محاولةٌ شريفة أعظم من فوزٍ ملطخٍ بالعار

منى أحمد

منى أحمد تكتب : الفرحة .. صناعة مصرية

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نيبيرو الأول

المزيد