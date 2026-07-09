توك شو| استقرار الذهب والطقس والعملات..رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط مفاعل الوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار المهمة من البرامج التلفزيونية، حيث تناولت برامج التوك شو العديد من القضايا والموضوعات، نوضح أبرزها فيما يلي:

طقس الخميس.. أجواء حارة رطبة على أغلب الأنحاء وشبورة صباحية وفرص أمطار



كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، مؤكدة استمرار الأجواء الحارة الرطبة على أغلب أنحاء الجمهورية، مع ارتفاع ملحوظ في نسب الرطوبة، ما يزيد من الإحساس بدرجات الحرارة الفعلية بقيم تتراوح بين درجتين و4 درجات مئوية وفقا لما رصده “صباح البلد”.

وأوضحت الهيئة أن الطقس يكون مائلًا للحرارة ورطبًا خلال ساعات الصباح الباكر، ثم يتحول إلى حار رطب نهارًا على معظم المحافظات، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب البلاد، في حين تميل الأجواء للحرارة والرطوبة خلال ساعات الليل.

المحسوسة تصل إلى 40 درجة في جنوب الصعيد

وأشارت الهيئة إلى أن ارتفاع الرطوبة يرفع درجات الحرارة المحسوسة، لتسجل نحو 37 درجة مئوية على القاهرة الكبرى، و36 درجة على الوجه البحري، و33 درجة على السواحل الشمالية الغربية، و35 درجة على السواحل الشمالية الشرقية، و38 درجة على شمال الصعيد، بينما تصل إلى 40 درجة على جنوب الصعيد.

تراجع جديد في أسعار الذهب بمصر.. عيار 21 يسجل هذا الرقم



شهدت أسعار الذهب في السوق المصرية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم، الخميس 9 يوليو 2026، متأثرة بالهبوط الذي سجله المعدن النفيس في الأسواق العالمية، حيث فقد جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا في مصر، نحو 25 جنيهًا، في ظل استمرار الضغوط الناتجة عن توقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية، وفقا لما رصده “صباح البلد” المذاع على قناة “صدى البلد”.

ويأتي هذا الانخفاض بالتزامن مع تراجع سعر الأوقية عالميًا إلى أدنى مستوياتها خلال خمس جلسات، ما انعكس بصورة مباشرة على حركة أسعار الذهب داخل السوق المحلية.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق المصرية

سجلت أسعار الذهب خلال آخر تحديث ما يلي:

عيار 24: 6589 جنيهًا للجرام.

عيار 21: 5765 جنيهًا للجرام.

عيار 18: 4941 جنيهًا للجرام.

الجنيه الذهب: 46120 جنيهًا.

وتظل الأسعار قابلة للتغير على مدار اليوم وفقًا لتحركات البورصة العالمية وسعر صرف الدولار، بالإضافة إلى اختلاف قيمة المصنعية من محل صاغة لآخر.

شهدت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري حالة من الاستقرار خلال بداية تعاملات اليوم، الخميس، وسط استمرار الهدوء في سوق النقد المحلية، وترقب المستثمرين للتطورات الاقتصادية العالمية، وفي مقدمتها تحركات الدولار الأمريكي وأسعار النفط، التي تعد من أبرز المؤثرات على أسواق المال والعملات.

ويأتي هذا الاستقرار في ظل توازن نسبي بين العرض والطلب على العملات الأجنبية داخل القطاع المصرفي، بالتزامن مع متابعة الأسواق للبيانات الاقتصادية الأمريكية المرتقبة.

أسعار أبرز العملات اليوم وفقًا لما رصده “صباح البلد”

سجل الدولار الأمريكي 49.57 جنيه للشراء و49.71 جنيه للبيع.

كما سجل اليورو الأوروبي 56.55 جنيه للشراء و56.72 جنيه للبيع، بينما بلغ سعر الجنيه الإسترليني 66.16 جنيه للشراء و66.36 جنيه للبيع.

وفيما يتعلق بالعملات العربية، سجل الريال السعودي 13.20 جنيه للشراء و13.23 جنيه للبيع، في حين بلغ سعر الدينار الكويتي 161.05 جنيه للشراء و161.55 جنيه للبيع، ليظل صاحب أعلى قيمة بين العملات المتداولة أمام الجنيه المصري.

الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء محمد عبد الرحمن ربيع إلى رتبة الفريق



أفادت قناة القاهرة الإخبارية بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر قرارًا جمهوريًا بترقية اللواء أ.ح محمد عبد الرحمن بسيوني سالم ربيع إلى رتبة الفريق، وذلك اعتبارًا من تاريخ 9 يوليو 2026.

ويأتي القرار في إطار القرارات الجمهورية الخاصة بالترقيات العسكرية، وتقديرًا لمسيرة الفريق محمد عبد الرحمن ربيع وجهوده ضمن صفوف القوات المسلحة المصرية.

لو بطاقتك التموينية توقفت.. اعرف السبب وخطوات استعادة صرف الدعم



يواجه بعض أصحاب البطاقات التموينية توقفًا مؤقتًا في صرف المقررات، بالتزامن مع استمرار وزارة التموين والتجارة الداخلية في تنفيذ أعمال مراجعة وتنقية قواعد بيانات المستفيدين، بهدف تحديث منظومة الدعم وضمان وصوله إلى الفئات الأكثر استحقاقًا.

وأكدت الوزارة أن توقف البطاقة لا يعني بالضرورة حذف صاحبها نهائيًا من منظومة الدعم، إذ قد يكون السبب مرتبطًا بأعمال الفحص والمراجعة أو الحاجة إلى تحديث بعض البيانات واستكمالها.

مراجعة مستمرة للبطاقات التموينية لتنقية منظومة الدعم

تواصل وزارة التموين إجراءات مراجعة بيانات أصحاب البطاقات التموينية، ضمن خطة تستهدف استبعاد غير المستحقين للدعم وفقًا لمعايير محددة للاستدلال على القدرة المالية، مع استمرار فحص الحالات التي تحتاج إلى مراجعة أو تحديث بيانات.

وبلغ عدد المستفيدين الذين تم إيقافهم خلال شهر يونيو نحو 850 ألف مستفيد، مع استمرار استقبال التظلمات والبت فيها خلال مدة تصل إلى 10 أيام.

توقف البطاقة لا يعني الحذف النهائي من الدعم

وأوضحت مصادر أن توقف البطاقة التموينية قد يكون إجراءً مؤقتًا لحين انتهاء عملية الفحص، أو نتيجة وجود بيانات غير مكتملة أو غير محدثة، مشددة على أن الحالات التي يثبت استحقاقها للدعم يمكنها استعادة الصرف مرة أخرى.

وتستهدف عمليات المراجعة ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين، ومعالجة أي أخطاء أو بيانات تحتاج إلى تحديث داخل المنظومة.

صيفك في العلمين بـ400 جنيه.. بدائل اقتصادية لقضاء إجازة ممتعة



مع ارتفاع تكاليف السفر والإقامة خلال موسم الصيف، تبحث العديد من الأسر المصرية عن بدائل اقتصادية للاستمتاع بالإجازة دون تحمل أعباء مالية كبيرة، وفي هذا السياق أكدت بسنت صفوت، صانعة محتوى السفر والرحلات، أن مصر تمتلك العديد من المقومات السياحية والترفيهية التي تتيح للعائلات قضاء أوقات مميزة داخل المدن والمحافظات القريبة، دون الحاجة إلى السفر لمسافات طويلة أو إنفاق مبالغ مرتفعة.

وقالت، خلال لقائها مع الإعلاميين أحمد دياب ومحمد جوهر في برنامج "صباح البلد" المذاع على قناة صدى البلد، إن التخطيط الجيد واختيار الأماكن المناسبة يمكن أن يحولا الإجازة إلى تجربة ممتعة لجميع أفراد الأسرة بتكلفة مناسبة.

رحلات نيلية ومزارات تاريخية بأسعار مناسبة

أوضحت بسنت صفوت أن الرحلات النيلية تعد من أبرز الاختيارات المناسبة للعائلات خلال فصل الصيف، خاصة في المساء، لما توفره من أجواء هادئة ومناظر طبيعية مميزة بعيدًا عن حرارة النهار.

وأضافت أن زيارة المتحف المصري الكبير تمثل تجربة ثقافية وترفيهية مناسبة للكبار والأطفال، إلى جانب عدد من المناطق التاريخية التي تجمع بين المتعة والتعلم، مثل:

منطقة مصر القديمة.

شارع المعز.

منطقة الفسطاط.

قلعة صلاح الدين.

حديقة الأزهر.

وأكدت أن هذه الأماكن تمنح الأسرة فرصة لقضاء يوم كامل يجمع بين الترفيه والتعرف على تاريخ مصر وحضارتها.

الكهرباء: الضبعة حلم يتحقق بسواعد المصريين.. واستثمارات الطاقة تصل إلى 4 تريليونات جنيه



أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة، أن مصر قادرة بشعبها وقيادتها على تحقيق الإنجازات الكبرى، مشيرًا إلى أن ما تحقق في قطاع الطاقة خلال السنوات الماضية يعكس رؤية الدولة وخططها الطموحة لبناء مستقبل أكثر استقرارًا.

وقال وزير الكهرباء خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية، إن المشروعات الكبرى التي نفذتها الدولة في قطاع الطاقة أسهمت في إحداث طفرة غير مسبوقة، موضحًا أن حجم الاستثمارات في هذا القطاع وصل إلى نحو 4 تريليونات جنيه.

مدبولي: ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة.. ومحطة الضبعة حلم مصري يتحول إلى إنجاز



أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ثورة 30 يونيو كانت علامة فارقة في تاريخ مصر، مشيدًا بدعم الرئيس عبد الفتاح السيسي ورعايته للمشروعات القومية الكبرى، وعلى رأسها مشروع محطة الضبعة النووية.

وقال مدبولي خلال احتفالية تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة النووية الثانية بمشروع محطة الضبعة النووية لإنتاج 4800 ميجاوات، إن إنشاء محطة نووية في مصر كان حلمًا راود المصريين لسنوات طويلة، مؤكدًا أن رؤية القيادة السياسية حولت هذه الأحلام إلى إنجازات واقعية على أرض الدولة.

وأضاف أن مشروع الضبعة يأتي في إطار رؤية مصر لتحقيق أبعاد اقتصادية وتنموية متعددة، من خلال تنويع مصادر الطاقة وتعزيز قدرات الدولة في مجال إنتاج الكهرباء.

رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية



رئيس الوزراء يشهد تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية



نرصد من خلال بث مباشر مراسم حفل تركيب وعاء ضغط المفاعل للوحدة الثانية بمحطة الضبعة النووية، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في خطوة جديدة ضمن مراحل تنفيذ المشروع النووي المصري.

ويعد تركيب وعاء ضغط المفاعل من أهم المراحل الفنية في إنشاء الوحدة النووية، حيث يمثل أحد المكونات الرئيسية في منظومة المفاعل، ويعكس تقدم الأعمال التنفيذية بالمحطة وفق الجدول الزمني المحدد.



