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محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

محطة الضبعة النووية.. اجتماع رفيع المستوى لمتابعة مستجدات العمل ودفع معدلات التنفيذ

محطة الضبعة النووية
محطة الضبعة النووية
أ ش أ

عقد الدكتور شريف حلمي رئيس مجلس إدارة هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اجتماعا مع والدكتور آندريه بتروف النائب الأول للمدير العام للطاقة النووية في مؤسسة «روساتوم» الحكومية ورئيس شركة «أتوم ستروي إكسبورت» (المقاول العام الروسي للمشروع).

واستهدف الاجتماع، استعراض تقدم سير العمل، وبحث سبل تسريع وتيرة تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية.

واستعرض الجانبان- خلال الاجتماع- الموقف التنفيذي للمشروع وأبرز الإنجازات التي تحققت على الأرض. ووصف الدكتور شريف حلمي عام 2026 بـ "العام المحوري الحاسم" في مسيرة هذا المشروع القومي العملاق، مؤكداً أن تجاوز التحديات وتحويلها إلى فرص يرتكز على العمل الجماعي، والكفاءات المصرية، والشراكة الاستراتيجية مع الجانب الروسي.

بدوره، أشاد الدكتور آندريه بتروف بالتعاون الوثيق مع الجانب المصري، مؤكداً أن شراكة "روساتوم" مع الهيئة تمثل نموذجاً يحتذى به في المشاريع الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والالتزام بأعلى معايير الأمان والجودة النووية.

وشهد الاجتماع، مناقشة تفصيلية لأبرز الملفات التشغيلية التي تسهم في تسريع معدلات الإنجاز وتحقيق تقدم مستدام في مختلف القطاعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

كما أكد الطرفان أهمية تعزيز قنوات الاتصال المباشر وتبادل الخبرات الفنية لضمان النجاح المتكامل للمشروع.

واختتم اللقاء بتأكيد الجانبين على أهمية تضافر الجهود المشتركة وتنسيق العمل بين كل الأطراف المعنية؛ نظرا للمكانة الاستراتيجية التي يحظى بها مشروع محطة الضبعة النووية كإحدى الركائز الأساسية لتحقيق رؤية “مصر 2030” في تويع مصادر الطاقة النظيفة والتنمية المستدامة.

المحطات النووية توليد الكهرباء للطاقة النووية أتوم ستروي إكسبورت

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