كسر خط مياه رئيسي بشارع جامعة الدول العربية

تابع الدكتور محمود فؤاد، رئيس حي العجوزة، ميدانيا عمليات شفط التراكمات المائية الناتجة عن كسر مفاجئ في خط مياه رئيسي بقطر 400 مم بشارع جامعة الدول العربية، وذلك للعمل على سرعة إعادة فتح الطريق وتسيير الحركة المرورية أمام أصحاب السيارات.

حيث تم الدفع بـ 8 سيارات شفط مياه ومعدات للتعامل السريع فور تلقي بلاغ التسريب، للسيطرة على البقعة المائية وتفريغ الشارع، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي والإدارة العامة لمرور الجيزة، لضمان منع التكدسات المرورية بالمنطقة وحماية مصالح المواطنين.

وأكد رئيس حي العجوزة، استمرار تواجد الأجهزة التنفيذية في موقع الحادث لحين الانتهاء الكامل من سحب كافة المياه وإصلاح الكسر من قبل الفرق الفنية المختصة، وإعادة الشارع إلى حالته الطبيعية بكامل طاقته الاستيعابية.