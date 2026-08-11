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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ الجيزة يبحث آليات نقل المرافق المتعارضة مع أعمال تطوير عدد من المحاور بأبو رواش

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة اجتماعًا موسعًا مع مسؤولي المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

وذلك لبحث آليات نقل وتحويل الكابلات الكهربائية بالمنطقة الصناعية بأبو رواش تمهيدًا لتطوير ورفع كفاءة أربعة محاور داخل المنطقة الصناعية.

وأكد المحافظ أهمية المنطقة الصناعية والاستثمارية بأبو رواش باعتبارها إحدى أهم قاطرات التنمية الاقتصادية بالمحافظة، مشددًا على توجيه كافة سبل الدعم اللازمة لتطوير المحاور والمرافق داخل المنطقة، بما يسهم في ضمان استمرارية الإنتاج وتوفير فرص العمل.

وخلال الاجتماع استعرض المحافظ مسارات وأطوال أعمال نقل وتحويل الكابلات الكهربائية إلى جانب البدائل المطروحة لتنفيذ أعمال النقل والتحويل موجهًا باتخاذ كافة المعايير والاشتراطات الفنية اللازمة أثناء تنفيذ الأعمال بما يضمن سلامة الشبكة الكهربائية وعدم تعارضها مع المحاور المستهدف تطويرها.

كما كلف المحافظ شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء بإعداد مقايسة تفصيلية للوقوف على التكلفة الإجمالية للأعمال مشددًا على أن أعمال نقل وتحويل الكابلات تستهدف رفع كفاءة البنية الأساسية والمرافق بالمنطقة بما يدعم التوسعات المستهدفة ويسهم في تحقيق نقلة نوعية بمستوى الخدمات المقدمة للمستثمرين.

جاء الاجتماع بحضور محمد نور الدين، السكرتير العام للمحافظة ومحمد مرعي السكرتير العام المساعد والمهندس وليد عبداللطيف معاون المحافظ وهاني الشارد مسؤول المنطقة الاستثمارية والمهندس طارق عبدالشافي، رئيس شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة المنطقة الصناعية بأبورواش

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