كندا تضع جيشها على أهبة الاستعداد جراء حرائق "بريتش كولومبيا"

أعلنت كندا اليوم / الثلاثاء / وضع قواتها المسلحة في حالة تأهب قصوى للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المدمرة التي تجتاح مقاطعة بريتش كولومبيا، فيما حذر عمدة إحدى البلدات من أن أحد الحرائق تسبب في دمار واسع في مجتمعه وأسفر عن وفاة امرأة، فضلًا عن اضطرار نحو 20 ألف شخص إلى الفرار من منازلهم.

وذكرت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس" الأمريكية، أن عشرات الحرائق تشتعل منذ أيام في أنحاء المقاطعة، بينما خرج نحو نصفها عن السيطرة وسط طقس حار وعاصف وموجة جفاف طويلة، ما دفع آلاف السكان إلى النزوح عبر طرق مكتظة خاصة بعدما حذرت السلطات من أن مزيدًا من المجتمعات قد تصبح مهددة خلال الأيام المقبلة.

وحذر عمدة بلدة سمرلاند، التي يبلغ عدد سكانها نحو 12 ألف نسمة، من أن المناطق المتضررة لا تزال شديدة الخطورة بحيث يتعذر دخولها، مؤكدًا أن السلطات لا تستطيع حتى الآن تحديد حجم الدمار الناجم عن الحرائق.. وكانت السلطات قد أمرت بإجلاء سكان سمرلاند، إلى جانب نحو 8 آلاف شخص في بلدة بيتش لاند والمناطق المحيطة بها، مساء السبت الماضي، بعد اندلاع حريق بالد رينج واقترابه بسرعة من سمرلاند ومجتمعات أخرى على طول بحيرة أوكاناجان خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وقال عمدة سمرلاند دوج هولمز- في مؤتمر صحفي:" علينا أن نستعد لسماع تلك الأخبار السيئة عندما يحين وقت العودة. لا شك أن الجميع يعرف شخصًا فقد منزله".

من جانبه، قال وزير الدفاع الكندي ديفيد ماكجينتي إن القوات المسلحة الكندية على اتصال مستمر بالمسئولين في حكومة المقاطعة والحكومة الفيدرالية، وإنها مستعدة للتدخل إذا تقدمت بريتش كولومبيا بطلب رسمي للمساعدة.

وكانت الحكومة الفيدرالية قد وافقت بالفعل على طلبات قدمتها المقاطعة للمساعدة في توفير مراكز الإيواء وأماكن الإقامة للمتضررين.

فيما أعلنت الشرطة الملكية الكندية أن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا لقيت حتفها أثناء محاولتها الفرار من الحريق بالقرب من سمرلاند، فيما وصف رئيس الوزراء الكندي مارك كارني وفاتها بأنه "مفجع"، مؤكدًا استمرار الحكومة الفيدرالية في دعم بريتش كولومبيا. وقالت الشرطة إن سبب اندلاع الحريق لا يزال قيد التحقيق.

وأفادت هيئة مكافحة حرائق الغابات في المقاطعة بأن مساحة حريق بالد رينج اتسعت إلى نحو 156 كيلومتراً مربعاً، محذرة من أن تحسن الرؤية وظهور سماء أكثر صفاءً وأشعة الشمس المباشرة قد يؤديان إلى زيادة نشاط النيران.

من جانبه، قال هيو مردوك، قائد عمليات مكافحة الحريق، إن نحو 99 من رجال إطفاء حرائق الغابات و120 من أفراد فرق حماية المنشآت يشاركون في جهود إخماد النيران، إلى جانب المعدات الثقيلة والمروحيات.. وأضاف أن نحو 100 رجل إطفاء من المكسيك من المتوقع أن ينضموا إلى فرق مكافحة الحريق في وقت لاحق من اليوم.

من جهته، أكد وزير الغابات في بريتش كولومبيا رافي بارمر إن 19 مروحية تشارك في مكافحة حريق بالد رينج، إلا أن شدة النيران جعلت من المستحيل حتى الآن وقف انتشاره.

وتابعت المتحدثة باسم هيئة مكافحة حرائق الغابات نيكول بونيت أن الدخان الكثيف الذي لا يزال يغطي منطقة الحريق أدى إلى انخفاض مستوى الرؤية، ما حدّ من قدرة طائرات إخماد الحرائق والطائرات المخصصة لجمع المياه على العمل بكفاءة، موضحة أن الجفاف الشديد كان العامل الرئيسي وراء اشتداد الحريق، أكثر من الرياح، مشيرة إلى أن النيران توسعت بشكل انفجاري يوم الجمعة الماضية، بعدما التهمت مساحة بلغت نحو 50 كيلومتراً مربعاً خلال ثلاث ساعات فقط.