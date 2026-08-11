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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

العمل تدرس تخصيص مراكز تدريب على المهن المطلوبة بالسوق الياباني

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

التقى وزير العمل حسن رداد، اليوم الثلاثاء، بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، السفير الياباني لدى مصر فوميو إيواي، والوفد المرافق له، في لقاء تناول آفاق تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات العمل والتدريب المهني والاستثمار، وتبادل الخبرات في السلامة والصحة المهنية، بما يدعم بيئة العمل ويعزز الشراكة بين البلدين.

وفي مستهل اللقاء، استعرض الجانبان عمق العلاقات التاريخية والمتميزة التي تجمع مصر واليابان، وما تحظى به من تقدير متبادل بين الشعبين، مؤكدين أهمية البناء على هذه العلاقات لتوسيع مجالات التعاون المشترك، خاصة في القطاعات المرتبطة بالعمل والإنتاج وتنمية المهارات..

واتفق الجانبان على عقد لقاء موسع خلال الفترة المقبلة مع ممثلي الشركات اليابانية العاملة في مصر، والبالغ عددها نحو 80 شركة يعمل بها قرابة 17 ألف عامل، وذلك بهدف الاستماع إلى رؤاهم واحتياجاتهم، وتقديم كافة التسهيلات الممكنة، والرد على استفساراتهم المتعلقة ببيئة العمل وعلاقات العمل، إلى جانب بحث آفاق جديدة للتعاون بين وزارة العمل والشركات اليابانية.

كما بحث الجانبان إطلاق مسار عملي للتعاون في مجال التدريب المهني من أجل التشغيل، من خلال الاستفادة من الخبرات اليابانية المتخصصة، وإمكانية تخصيص عدد من مراكز التدريب التابعة لوزارة العمل للتدريب على المهن والتخصصات المرتبطة بالصناعات اليابانية الموجودة في مصر، بالتعاون مع الشركات اليابانية، وبما يضمن إعداد عمالة مصرية ماهرة تتوافق مع احتياجات سوق العمل ومعايير الصناعة الحديثة،وكذلك يخدم احتياجات سوق العمل المصري، ويربط التدريب باحتياجات الصناعة، ويعظم الاستفادة من الخبرات الدولية في تطوير مهارات العمالة المصرية.

وشمل الاتفاق كذلك تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والاستفادة من التجربة والخبرات اليابانية في تطوير نظم الوقاية والحماية داخل مواقع الإنتاج، بما يرسخ ثقافة السلامة ويصون العامل ويحافظ على أدوات الإنتاج

وأكد وزير العمل حسن رداد أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بتوفير مناخ جاذب للاستثمار، مشيرًا إلى ما تشهده منظومة العمل من تطوير مستمر في الخدمات المقدمة للمستثمرين وأصحاب الأعمال، وتيسير الإجراءات، وتعزيز كفاءة منظومة تراخيص عمل الأجانب، بما يسهم في دعم الاستثمار الأجنبي وتوفير بيئة عمل أكثر مرونة وكفاءة.. وأوضح الوزير أن ما تشهده مصر من تطور في البنية التشريعية والتحتية والتدريبية، إلى جانب جهود الدولة في تيسير الإجراءات وتحسين الخدمات، يعزز مناخ الاستثمار ويمنح المستثمرين مزيدًا من الثقة، وذلك في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بدعم الاستثمار وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص وتهيئة بيئة مواتية للعمل والإنتاج..

من جانبه، أكد السفير الياباني فوميو إيواي المكانة المهمة التي تحظى بها مصر لدى اليابان، مشيدًا بما يجمع البلدين من علاقات تاريخية وتعاون ممتد في العديد من المجالات، ومن بينها الصناعة والتعليم والثقافة، مؤكدًا حرص بلاده على مواصلة تطوير هذا التعاون وفتح آفاق جديدة للشراكة..
وفي ختام اللقاء، نقل وزير العمل تحياته إلى نظيره الياباني، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع الجانب الياباني في مختلف المجالات المشتركة، والاستفادة من الخبرات اليابانية...

وزير العمل وزارة العمل السفير الياباني

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